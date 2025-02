Itaúsa vai pagar R$8 bi em proventos e aumentar capital em R$1 bi

(Reuters) - A Itaúsa, holding controladora do Itaú Unibanco, anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou o pagamento de proventos no valor total de R$8,11 bilhões nos próximos dois meses, além de um aumento do capital social da companhia.

Os retornos aos acionistas anunciados pela Itaúsa nesta segunda-feira incluem dividendos e juros sobre capital próprio a serem pagos em 7 de março, 1º de abril e 22 de abril, conforme fato relevante ao mercado.

Ao mesmo tempo, o conselho da companhia aprovou aumentar o capital social em R$1 bilhão, para R$81,2 bilhões, com a emissão de cerca de 149 milhões de novas ações a R$6,70 cada.

Os recursos da operação serão utilizados para reforço de caixa e ampliação do nível de liquidez da companhia, disse a Itaúsa no comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)