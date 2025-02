Irving e Young vão substituir Davis e Antetokounmpo no All-Star Game

O armador Kyrie Irving vai substituir o lesionado Anthony Davis, seu companheiro de equipe no Dallas Mavericks, e Trae Young será o substituto de Giannis Antetokounmpo no NBA All-Star Game, que será realizado no domingo.

As equipes de Irving e Young, que já haviam disputado oito e três All-Star Games anteriormente, foram decididas pelo comissário da NBA, Adam Silver.

Irving, que tem uma média de 24,1 pontos e 4,8 assistências nesta temporada, ocupará o lugar de seu novo parceiro Davis, que sofreu uma distensão no músculo adutor da perna esquerda no último sábado em sua estreia pelo Mavericks.

Esta nova lesão do veterano pivô provocou uma indignação ainda maior dos torcedores do Dallas com a venda, na semana passada, de seu ídolo Luka Doncic para os Lakers em troca de Davis.

O All-Star Game de domingo em San Francisco (Califórnia) estreará um novo formato com um minitorneio de quatro equipes e três jogos.

Irving jogará ao lado de LeBron James (Lakers), com quem conquistou o anel de 2016 no Cleveland Cavaliers, e outras estrelas como Stephen Curry (Warriors) e Kevin Durant (Suns).

A NBA também anunciou nesta segunda-feira (10) que Trae Young, líder do Atlanta Hawks, substituirá o lesionado Giannis Antetokounmpo (Bucks).

Young, que tem uma média de 23,5 pontos e 11,4 assistências por noite, vai se juntar ao time liderado pelo sérvio Nikola Jokic (Nuggets), o canadense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e o francês Victor Wembanyama (Spurs).

Antetokounmpo vai perder o evento devido a uma lesão na panturrilha que o mantém afastado desde 2 de fevereiro.

rcw-gbv/ma/aam/rpr

© Agence France-Presse