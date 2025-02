Influenciador faz rifa de VW Golf raríssimos que custam até R$ 1 milhão

Um influenciador digital está chamando atenção dos fãs de carros devido a uma rifa em que oferta cinco Volkswagen Golf de diferentes gerações. A ação é promovida por Diego Faustino, que acumula 1,3 milhão de seguidores no Instagram e é contestado pela legalidade do sorteio.

Por apenas 99 centavos, o participante da rifa concorre ao prêmio único, com todas as unidades do Golf. Entre elas, há um raríssimo VW Golf GTI 1989, de segunda geração. Aclamado desde seu lançamento, o veículo é tão incomum que sequer há como avaliar seu preço médio de revenda. Para fins de comparação, um Gol GTI da mesma época pode sair por até R$ 120 mil, de modo que o valor do carro, com placa preta e de Foz do Iguaçu (PR), tende a ser bem maior.

Nova geração do Golf GTI chegará oficialmente ao Brasil nesse ano, e deve beirar os R$ 400.000 Imagem: Jorge Moraes/UOL

Na outra ponta, Faustino oferta um Golf GTI de 8ª geração, que chegará ao Brasil oficialmente ainda em 2025. Isso deve derrubar o valor do carro através de revenda extraoficial, mas fontes apontam que, mesmo através de concessionária VW, o hatch esportivo não deverá sair por menos de R$ 350 mil.

A lista continua com outros três Volkswagen Golf, todos da série esportiva GTI: há uma unidade da linha 1994/1995, uma 2000/2001 e outra 2014. Os cinco carros aparentam bom estado de conservação, e o valor total de mercado pode exceder R$ 1 milhão.

VW Golf GTI do final dos anos 1980 é cultuado por colecionadores do mundo inteiro Imagem: Divulgação

A rifa é legal?

Em resposta a UOL Carros, o Ministério da Fazenda explicou que, por definição, toda rifa é ilegal - o que é permitido são os chamados de 'sorteios'. "E só podem obter autorização de sorteio as entidades filantrópicas, que devem ficar com todo o montante arrecadado", explicou a Secretaria de Prêmios e Apostas.

Além das rifas e sorteios, porém, existem as loterias, que podem realizar sorteios como os do VW Golf mas, antes, precisam de autorização estadual para isso. Faustino afirma nos vídeos que quem executa a escolha do número é a empresa FM Agenciamento Publicitário & Intermediação de Negócios, que teria autorização dada pela Loteria do Estado da Paraíba, uma autarquia do estado.

Isso, entretanto, não garante a legalidade da coisa: no mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou que a autorização estadual obriga a loteria a realizar seus prêmios apenas no estado em questão. Logo, os Volkswagen Golf só poderiam ser sorteados para pessoas da Paraíba.

A discussão ocorreu por uma ação do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) contra a Loterj, a loteria do Rio de Janeiro. Na ação, o IBJR afirma que a Loterj adotava um sistema que simplesmente perguntava ao jogador se ele estava no estado fluminense; o que, na prática, não gerava controle algum.

O ministro André Mendonça determinou que a Loterj adotasse o sistema de geolocalização, que usa o GPS do telefone ou computador para confirmar onde o apostador se encontra. Mendonça reforçou que, sem esse controle, as apostas virtuais de qualquer lugar do Brasil fariam, na prática, com que a loteria fosse federal, invadindo uma competência exclusiva da União.

A reportagem tentou contato com Diego Faustino, mas não obteve retorno até a publicação.