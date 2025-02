Índice de preços Ceagesp fecha janeiro em queda de 5,52%, puxada por frutas

São Paulo, 10 - O índice de preços Ceagesp encerrou o mês de janeiro em queda de 5,52% ante uma variação de -3,26% em dezembro. No mesmo período do ano passado, o índice apresentou variação de -0,31%. O destaque ficou com o setor de Frutas, que apresentou a maior variação negativa de preços - de 10,60% - entre todos os setores analisados, disse a empresa em nota. "O clima em 2025 será regido por La Niña e os institutos de meteorologia afirmam que tal fenômeno já está em atividade no País. Ao longo do período, as instabilidades climáticas trouxeram grandes volumes de chuva", explicou.O setor de Frutas recuou 10,60% ante uma variação de -5,08% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -4,83%. As principais reduções ocorreram nos preços de abacate geada (-58,14%) e maracujá doce (-50,73%). As principais altas ocorreram nos preços de coco verde (+34,95%) e laranja lima (+31,99%).O setor de Legumes variou 4,25% ante uma variação de 5,52% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 4,06%. As principais altas ocorreram nos preços de chuchu (+70,40%) e tomate sweet grape (+59,99%). As principais reduções ocorreram nos preços de pimentão amarelo (-35,20%) e pimentão vermelho (-26,43%).O setor de Verduras variou -3,79% ante uma variação de -1,01% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 3,97%. As principais reduções ocorreram nos preços de alface americana (-33,19%) e alface crespa (-33,16%). As principais altas ocorreram nos preços de alho poró (+31,92%) e repolho verde liso (+29,09%).O setor de Diversos variou -0,83% ante uma variação de -9,73% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 14,67%. As principais reduções ocorreram nos preços de batata asterix (-15,21%) e batata lavada (-8,55%). As principais altas ocorreram nos preços de coco seco (+17,67%) e ovos de codorna (+5,43%).O setor de Pescados variou 12,90% ante uma variação de 3,17% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 6,06%. As principais altas ocorreram nos preços de bagre água salgada (+73,94%) e peroá branco (+60,00%). As principais reduções ocorreram nos preços de tainha (-25,74%) e espada (-11,90%).