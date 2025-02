Incêndio em fábrica de óleo no RJ é controlado pelos bombeiros após 28 h

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro atuou por cerca de 28 horas no controle de um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de lubrificantes na Ilha do Governador, zona norte do Rio.

O que aconteceu

Incêndio teve início no sábado (8) e foi visto de diversas regiões da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h30 para combater o fogo, em um trabalho que se estendeu até o fim da tarde de domingo (9), e que foi "marcado pelo trabalho de rescaldo [processo de resfriamento das áreas queimadas]", segundo a corporação.

Fogo atingiu fábrica de lubrificantes e não resultou em vítimas. Em nota, a empresa Moove, dona do empreendimento, informou que a fábrica estava inoperante no sábado e que não houve registro de vítimas, o que foi confirmado pelos bombeiros nesta segunda (10).

Operação de combate ao incêndio contou com 116 bombeiros e mais de 35 viaturas. A Polícia Militar isolou a área no início da tarde de sábado e agentes da Defesa Civil também foram acionados para evitar que o fogo se alastrasse.

Força-tarefa utilizou "diversas técnicas" na ocorrência. Entre elas, segundo o Corpo de Bombeiros, estava a aplicação de uma "espuma para líquidos inflamáveis, que acelera o processo de resfriamento, extinção química e abafamento dos produtos que estavam queimando".

Drones também foram utilizados na operação. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou ainda que "escadas e plataformas mecânicas de última geração foram empenhadas no socorro, além de drones com câmera térmica que auxiliaram no monitoramento das áreas mais quentes".

"Equipes atuaram incansavelmente para controlar as chamas e proteger a população", afirmou governador. Em nota, Cláudio Castro (PL) agradeceu o "empenho" dos bombeiros, da Defesa Civil e de todos os profissionais envolvidos na operação.

Empresa diz que irá analisar extensão dos danos causados pelo incêndio e investigar causa. Segundo a Moove, o incêndio atingiu a área produtiva da fábrica e não chegou à área dos tanques de armazenamento de óleo.