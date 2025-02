Hidrelétrica Santo Antônio bate recorde de geração com impulso das chuvas no Norte

SÃO PAULO (Reuters) - A hidrelétrica Santo Antônio, usina operada pela Eletrobras no rio Madeira, em Porto Velho (RO), bateu recorde de geração instantânea nesta segunda-feira, alcançando a potência de 3.564 megawatts (MW), em meio às chuvas sazonais que impulsionam a geração hídrica no Norte nessa época do ano.

A marca alcançada pelo empreendimento, que entrou em operação completa em 2016, ocorre após secas históricas no Madeira nos dois últimos períodos secos, que levaram a adaptações para que a usina pudesse continuar em atividade mesmo com vazão muito baixa do rio.

Com 3.568 MW de potência, Santo Antônio é uma das maiores hidrelétricas do país e opera a fio d'água (sem reservatório de acumulação), de forma que seu nível de geração está sujeito à sazonalidade das chuvas no Madeira.

Na manhã desta segunda-feira, a vazão do rio estava em 27.100 m³/s na região onde está localizada a usina.

Na estiagem do ano passado, entre os meses de setembro e outubro, o indicador chegou a bater a mínima de 1.987 m³/s -- a usina só não parou totalmente suas operações devido a manobras realizadas pela Eletrobras, que incluíram a criação de uma "jusante artificial" e um rearranjo no sistema de transmissão local.

"Apesar de a vazão estar um pouco abaixo da média para o período, o rio tem apresentado comportamento de subida para os próximos dias. Seguimos maximizando a operação das turbinas e o aproveitamento da vazão sazonal do rio para garantirmos ao sistema toda a energia contratada", disse Francisco Arteiro, diretor de operações da hidrelétrica.

A região Norte deve registrar chuvas em hidrelétricas acima da média histórica em fevereiro, segundo estimativas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A projeção atual do órgão aponta energia natural afluente de 107% da média histórica do mês para o subsistema Norte, conforme boletim divulgado na sexta-feira passada.

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, CEO do empreendimento, ressaltou que o recorde que reflete o comprometimento das equipes da usina diante dos desafios enfrentados nas crises hídricas de 2023 e 2024.

O volume de energia histórico alcançado por Santo Antônio é quase quatro vezes maior que o consumo de todo o sistema regional Acre-Rondônia, suficiente para alimentar a demanda de energia instantânea de seis Estados do Norte simultaneamente (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Tocantins), e cerca de 20% do consumo de São Paulo, o Estado com a maior demanda de energia do Brasil.

(Por Letícia Fucuchima)