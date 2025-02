Hamas adia libertação de reféns; Israel manda exército 'se preparar'

O braço armado do Hamas adiou a libertação de mais reféns israelenses, antes planejada para sábado (15). Israel classificou a decisão como "violação total" da trégua.

O que aconteceu

Grupo disse ter "monitorado violações" de Israel e "o descumprimento dos termos do acordo". Um comunicado do porta-voz do grupo foi publicado no Telegram.

Desde atrasar o regresso dos deslocados ao norte da Faixa de Gaza e atacá-los com bombardeamentos e tiros em várias áreas da Faixa, e a falha em trazer suprimentos de socorro em todas as suas formas, conforme acordado, enquanto a resistência cumpriu todas as suas obrigações

Hamas, em publicação no Telegram

"Consequentemente, a entrega dos prisioneiros sionistas que estavam programados para serem soltos no próximo sábado, 15 de fevereiro de 2025, será adiada até novo aviso, e até que a ocupação se comprometa e compense as últimas semanas retroativamente. Afirmamos nosso compromisso com os termos do acordo enquanto a ocupação se comprometer com eles", diz.

Ministro da Defesa de Israel ordena que exército que se prepare ''para todos os cenários'' em Gaza. Em comunicado, o governo israelense criticou a decisão do Hamas e disse que o grupo viola os termos do acordo de cessar-fogo.

O anúncio do Hamas sobre a interrupção da libertação dos reféns israelenses constitui uma violação total do acordo de cessar-fogo e de libertação dos reféns, e o exército recebeu a ordem de se preparar para todos os cenários

Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, em comunicado

Primeira fase do cessar-fogo teve cinco trocas

Ohad Ben Ami (esquerda), Eli Sharabi (centro) e Or Levy (direita) foram libertados Imagem: Divulgação/Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor no dia 19 de janeiro. Três mulheres israelenses foram as primeiras reféns libertadas pelo grupo terrorista.

No último sábado (8), Ohad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy foram libertados pelo Hamas de Gaza e entregues à Cruz Vermelha. Os dois primeiros haviam sido feitos reféns no Kibbutz Be'eri durante o ataque transfronteiriço liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Or Levy foi sequestrado naquele mesmo dia no festival de música Nova.

Com informações de Reuters e AFP