Guerra comercial tornaria perspectiva de inflação na zona do euro mais incerta, diz Lagarde

FRANKFURT (Reuters) - Atritos comerciais tornariam as perspectivas de inflação da zona do euro "mais incertas", disse nesta segunda-feira a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

"A inflação deve retornar à nossa meta de médio prazo de 2% no decorrer deste ano, com riscos tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo", afirmou Lagarde a parlamentares europeus.

"Um maior atrito no comércio global tornaria as perspectivas de inflação da zona do euro mais incertas", acrescentou, repetindo a posição oficial do BCE.

(Por Francesco Canepa)