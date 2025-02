Litro da gasolina não chegou a R$ 11 este ano; vídeo é de 2022

Do UOL, no Rio

É falso que o litro da gasolina chegou a R$ 11 em fevereiro deste ano, ao contrário do que indicam posts compartilhados em redes sociais.

As publicações trazem uma reportagem da Band de março de 2022, que mostrava que o litro do combustível estava custando mais de R$ 11 na cidade de Jordão, no Acre. Segundo dados da ANP, o litro da gasolina no Acre entre os dias 2 e 8 de fevereiro de 2025 custa, em média, R$ 7,49.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

A publicação reproduz uma matéria veiculada pela Band em março de 2022 que mostra que na cidade de Jordão, no Acre, o litro de gasolina estava sendo vendido a R$ 11. O conteúdo é compartilhado com uma data falsa inserida sobre a imagem: "06/02/2025" e os dizeres: "Preço do combustível chega 11 reais em posto de gasolina" e "E agora. Greve 2025".

Por que é falso

A reportagem é de março de 2022. Em uma busca no Google pela reportagem é possível localizar o conteúdo publicado no site da Band em 16 de março de 2022 (leia aqui). A matéria também está disponível no canal do Youtube da emissora. Confira abaixo:

Atualmente, o preço médio da gasolina comum é de cerca de R$ 6. Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) de 2 a 8 de fevereiro (aqui), a média do litro de gasolina no país é R$ 6,35. Já no Acre, no mesmo período, a gasolina tem custado R$ 7,49.

Gasolina está mais cara por causa de ICMS. A partir de fevereiro, o preço da gasolina subiu por causa do reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, que é estadual. Este reajuste sobre os combustíveis em todo o Brasil foi determinado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), órgão que reúne os secretários de Fazenda dos estados.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já compartilhou desinformação como esta. Em março de 2023, o deputado federal publicou a foto de uma notícia do site Correio Braziliense que mostrava que o preço do litro gasolina custava R$ 11,56 no interior do Acre. No post, ele criticou o governo Lula (PT). A matéria, no entanto, havia sido publicada no dia 11 de março de 2022 — quando o pai do deputado, Jair Bolsonaro (PL), ainda era presidente. O post foi apagado pelo parlamentar em seguida.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

