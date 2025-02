FGV: Barômetros Econômicos Globais sobem em fevereiro, recuperando parte das perdas de janeiro

Os Barômetros Econômicos Globais Antecedente e Coincidente cresceram no mês de fevereiro, recuperando parte das perdas registradas em janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

"Os resultados indicam a possível consolidação de um patamar para esses indicadores, após esboçarem o início de uma tendência de alta no final de 2024", apontou a instituição.

O Barômetro Econômico Global Coincidente aumentou 0,9 ponto em fevereiro, para 95,2 pontos. O Barômetro Econômico Global Antecedente avançou 0,8 ponto, para 103,3 pontos.

"A alta do Barômetro Coincidente, foi motivada pelo indicador da região da Ásia, Pacífico & África; no Antecedente, pelos indicadores da região da Ásia, Pacífico & África e da Europa. A região do Hemisfério Ocidental se mantém como a de maior nível em ambos os horizontes de tempo", reforçou a FGV.

O Barômetro Coincidente reflete o estado atual da atividade econômica. O Barômetro Antecedente emite um sinal cíclico cerca de três a seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais. Os dois indicadores são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) em colaboração com o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique.

No Barômetro Global Coincidente, a região da Ásia, Pacífico & África deu uma contribuição positiva de 0,7 ponto, enquanto o Hemisfério Ocidental impactou em 0,1 ponto, e a Europa, em 0,1 ponto.

No Barômetro Global Antecedente, a região da Ásia, Pacífico & África contribuiu positivamente com 0,8 pontos, e a Europa com 0,7 ponto. O Hemisfério Ocidental impactou negativamente em 0,7 ponto, após três altas consecutivas.

"Todos os indicadores regionais se encontram acima dos 100 pontos, sugerindo otimismo moderado para o crescimento econômico mundial nos próximos meses", frisou a FGV.