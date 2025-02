Passageiros andam nos trilhos após falha na Linha 8-Diamante, em SP

Os passageiros da Linha 8-Diamante enfrentaram lentidão na manhã desta segunda-feira (10) após uma falha no sistema de energia. A linha é uma importante ligação entre Itapevi, na região metropolitana, e o centro de São Paulo.

O que aconteceu

Plataformas ficaram lotadas entre Barueri e Carapicuíba. A falha também causou transtornos na 9-Esmeralda, onde há conexão entre as duas linhas pela estação Osasco.

Alguns passageiros foram vistos andando na via após um trem parar entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba. Entre 7h e 7h50, os ônibus do Paese foram acionados para fazer o trajeto entre as estações afetadas.

Operação foi normalizada por volta das 7h50, informou a ViaMobilidade, que administra a linha. "As equipes de manutenção da ViaMobilidade atuaram prontamente para normalizar a circulação no trecho com brevidade".

Mais um dia "normal" na Linha 8-Diamante. pic.twitter.com/6UFtERLr6F -- Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) February 10, 2025