Exportação de carne de frango em janeiro cresce 9,4% e atinge recorde para o mês

São Paulo, 10 - O Brasil exportou 443 mil toneladas de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) em janeiro, aumento de 9,4% em relação ao igual mês do ano passado, quando os embarques somaram 404,9 mil toneladas, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) em nota. O volume é recorde para o mês na série histórica. O faturamento também cresceu, para US$ 826,4 milhões, avanço de 20,9% na comparação anual, frente aos US$ 683,6 milhões registrados em janeiro de 2024.A China manteve a posição de principal destino da carne de frango brasileira, com 44,3 mil toneladas importadas no mês, aumento de 15% em relação a janeiro de 2024. Os Emirados Árabes Unidos foram o segundo maior comprador, com 38,9 mil toneladas (volume estável), seguidos pela Arábia Saudita (31,8 mil toneladas, -9%), Japão (28,1 mil toneladas, -30%), África do Sul (27,5 mil toneladas, -14%), União Europeia (22 mil toneladas, +41%), Filipinas (20,4 mil toneladas, +39%), Coreia do Sul (14,6 mil toneladas, +14%), Iraque (14,6 mil toneladas, +4%) e Cingapura (14,1 mil toneladas, +20%)."A China, as Filipinas e outros mercados têm mantido fluxo relevante positivo de importações do produto brasileiro, reforçando perspectivas positivas quanto ao comportamento destes mercados ao longo do ano. Para o próximo mês são esperados resultados positivos de outros mercados com avanços recentes, como é o caso do México, com a renovação do programa de segurança alimentar que influenciou positivamente a compra de produtos brasileiros", afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota. Entre os Estados exportadores, o Paraná liderou os embarques, com 180,7 mil toneladas (+8,9%), seguido por Santa Catarina, com 94,2 mil toneladas (+3,9%), Rio Grande do Sul, com 58,2 mil toneladas (+7,2%), São Paulo, com 26,1 mil toneladas (+11,2%) e Goiás, com 23,4 mil toneladas (+21,1%).