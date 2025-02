Escolas da rede estadual do RS suspendem volta às aulas por onda de calor

Uma onda de calor com temperaturas previstas de até 40 ºC forçou o Rio Grande do Sul a cancelar, nesta segunda-feira (10), a volta às aulas nas escolas da rede pública estadual, informou o governo.

"Em cumprimento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não haverá aula nas 2.320 escolas da Rede Estadual nesta segunda-feira", anunciou a Secretaria da Educação em um comunicado.

A suspensão das aulas afeta cerca de 700.000 estudantes.

A Justiça decidiu a favor do pedido do sindicato dos professores do estado, que solicitou o adiamento do retorno às salas de aula após as férias de fim de ano para 17 de fevereiro.

Os professores destacam a falta de "ventilação adequada e bebedouros suficientes" nas escolas, além das altas temperaturas esperadas para esta semana.

Em algumas regiões do estado, as temperaturas podem chegar a 40 ºC, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta vermelho para altas temperaturas no interior do Rio Grande do Sul e alerta laranja para o litoral.

O governo do Rio Grande do Sul recorreu da decisão do tribunal e tentará fazer com que a retomada das aulas ocorra antes de 17 de fevereiro.

"O governo está construindo um modelo de escola resiliente, adaptável às mudanças climáticas, com adequações na infraestrutura escolar", explicou a Secretaria da Educação.

As temperaturas devem cair a partir de quinta-feira, de acordo com a previsão do Inmet.

Nos últimos anos, o Brasil tem sido severamente afetado por eventos climáticos extremos que estão ligados ao aquecimento global, de acordo com especialistas.

Em 2024, enchentes históricas ceifaram pelo menos cem vidas e atingiram severamente a economia do estado.

