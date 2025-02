Candidata da esquerda no Equador: 'Noboa representa o medo e nós a esperança'

A eleição presidencial do Equador irá para um segundo turno em 13 de abril se as tendências atuais na apuração persistirem, disse Diana Atamaint, chefe do conselho eleitoral nacional no final do domingo, com o atual presidente e candidato à reeleição Daniel Noboa com uma vantagem de menos de um ponto sobre a candidata de esquerda Luisa González.

Os dois também se enfrentaram em 2023, quando lutaram para ganhar a chance de terminar o mandato inconcluído do antecessor de Noboa.

Embora as pesquisas tenham previsto a vitória de Noboa, mesmo em um único turno, ele mal liderava a contagem no final do domingo, com 44,5% contra 44,1% de González, com 78,7% das urnas apuradas.

"Se a tendência for mantida, os equatorianos voltarão às urnas em 13 de abril", disse Atamaint em uma coletiva de imprensa.

Herdeiro de uma fortuna empresarial, Noboa, de 37 anos, disse que seu emprego de militares nas ruas e nas prisões, entre outras medidas, reduziu as mortes violentas em 15%, diminuiu a violência nas prisões e ajudou a capturar os principais líderes de gangues.

Mas a esquerdista González, 47 anos, e os outros 14 rivais de Noboa no primeiro turno pediram mais esforços para combater o crime relacionado ao tráfico de drogas que abalou o Equador nos últimos anos.

González, protegida do ex-presidente Rafael Correa, disse que combateria o crime com grandes operações militares e policiais, perseguiria juízes e promotores corruptos e implementaria um plano de gastos sociais nas áreas mais violentas.

"Esse triunfo é para vocês porque Daniel Noboa representa o medo e nós representamos a esperança, a mudança, a esperança de transformar o país", disse González aos apoiadores em Quito, a capital.

"Estamos quase em um empate técnico, com uma tendência, que é o mais importante, em que continuaremos crescendo em votos e Daniel Noboa continuará caindo em votos."

Há dias, Correa e González vêm condenando o que chamaram de planos para cometer fraude eleitoral, com González destacando Atamaint, dizendo que ela havia permitido que Noboa ignorasse as regras de campanha.

Noboa não falou com os apoiadores que o aguardavam em Quito.

Ele tem se envolvido em uma longa disputa com seu vice-presidente, mais recentemente sobre se e como ele poderia tirar licença de campanha.

Esta semana, o tribunal constitucional considerou inválidos dois decretos que Noboa usou para tirar licença de campanha no primeiro turno, uma decisão que provavelmente complicará sua capacidade de nomear um vice-presidente interino para que ele possa fazer campanha antes do segundo turno.

Noboa apresentou várias políticas de última hora aparentemente destinadas a atrair eleitores, desde ajuda para imigrantes que retornam dos Estados Unidos até tarifas sobre importações mexicanas e um acordo comercial com o Canadá.

(Reportagem de Alexandra Valencia, em Quito, e Yury Garcia, em Guayaquil)