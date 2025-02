Professora: Trump vê em Gaza um modelo de negócios e terra para dar lucro

O presidente americano, Donald Trump, olha para a Faixa de Gaza como se fosse um modelo de negócios e terra para dar lucro, opinou Bárbara Motta, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (10).

Eu acho que o Trump olha para a Gaza como um modelo de negócios. Não à toa que, em discurso passado, ele falou que queria transformar a Gaza na Riviera. Hoje no discurso mencionou que quer lidar com Gaza como se fosse um grande empreendimento imobiliário.

Então, ele olha para a Gaza como um grande território, como uma grande terra arrasada em que os Estados Unidos podem lucrar a partir do momento em que recuperarem aquele local. Bárbara Motta, professora de Relações Internacionais

Na semana passada, Trump chocou o mundo ao anunciar, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o plano de expulsar os palestinos que vivem na região de Gaza. Ele, no entanto, não explicou como e quando isso ocorreria. A ideia foi alvo de condenações tanto por parte de aliados como de adversários dos EUA.

A lógica que vinha sendo adotada até o Trump mencionar essa possibilidade era de que zonas de conflito seriam recuperadas a partir de uma missão de reconstrução da ONU [Organização das Nações Unidas]. Ou seja, uma missão que poderia ser aí partilhada os custos por vários países, entendendo que aquele local existem questões humanitárias. A ONU deveria estar envolvida na reconstrução daquele local.

Mas o Trump não [pensa assim]. O Trump olha para a Gaza mais uma vez como um modelo de negócios, uma terra arrasada em que os Estados Unidos podem lucrar, produzir empreendimentos.

E a gente sabe que os empreendimentos realizados pelos Estados Unidos — se essa iniciativa vier a se concretizar — não serão comprados pelos palestinos, serão comprados pelas elites israelenses e por outras elites internacionais. Bárbara Motta, professora de Relações Internacionais

Lemos: 'Setor tech dos EUA é alvo ideal, mas Brasil precisa ter cautela'

No UOL News, o colunista da Folha de S.Paulo Ronaldo Lemos afirmou que o governo brasileiro precisa de cautela para não jogar mais fogo em gasolina na guerra comercial imposta pelo governo do presidente Donald Trump.

É um erro agir de forma não planejada, precipitada e sozinho. Se o Brasil quiser agir, precisa ser em bloco, entender o que a Europa vai fazer, o que outros países que foram tarifados vão fazer. Isso é fundamental. O que tenho medo é o Brasil acelerar, com características isoladas, só nossas, e isso chamar a atenção para o que a gente está fazendo e gerar uma retaliação ainda maior.

A questão tecnológica é a que mais importa para os Estados Unidos. Então, se o Brasil quiser realmente provocar uma dor, um dano, algo que seja relevante para os Estados Unidos, o setor tecnológico é o indicado, óbvio, para esse tipo de atuação. Mas é preciso desenhar esse imposto com muito cuidado, [porque] se a gente tarifa isso, será ruim porque encarece o custo de produção no Brasil também.

A premissa do governo [brasileiro] é que a tecnologia não é insumo. Só que, na verdade, é, sim, porque tecnologia, por exemplo, tem a ver com data center. Quantas empresas no Brasil usam o serviço da Amazon, por exemplo, a AWS, para hospedar seus sites, para gerar streams de vídeo? Ou usa os data centers da Microsoft, ou do Google? Então, ao tributar os lucros das empresas ou tributar as receitas das empresas, isso encarece também o serviço de data center, de armazenagem, que são insumos importantes para inúmeras empresas aqui no Brasil. Ronaldo Lemos, colunista da Folha de S.Paulo

Tales: 'Ordem dentro do governo Lula é ter reação cirúrgica a Trump'

Ainda durante o UOL News, o colunista Tales Faria disse que o governo federal estuda uma reação precisa ao governo de Donald Trump caso o presidente dos Estados Unidos confirme sua pretensão de elevar tarifas sobre o aço e o alumínio de todos os países.

A ordem dentro do governo é ter uma reação cirúrgica. Está sendo feito um levantamento pela Fazenda das medidas que podem ser tomadas. Na Indústria e Comércio, há uma avaliação de como essas medidas podem provocar danos às empresas brasileiras. Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, junto ao Ministério das Relações Exteriores, fazem esse levantamento com muito cuidado para que isso não se torne uma guerra comercial.

O que não interessa ao Brasil é uma guerra comercial com os EUA e com Trump. Também não interessa aos EUA, porque nosso aço é muito importante nessa relação entre os dois países, assim como o petróleo. Tudo isso também tem consequências para a indústria americana. O petróleo bruto exportado pelo Brasil move boa parte da economia dos EUA; o aço é fundamental na indústria automobilística. Tales Faria, colunista do UOL

Exportações de aço do Brasil caíram no ano passado

Em 2024, o Brasil produziu 33,74 milhões de toneladas de aço, 5,3% a mais que as 32,03 milhões de toneladas de 2023. A elevação se deu principalmente pelo aquecimento do mercado interno. Os dados foram divulgados em janeiro pelo instituto Aço Brasil, que reúne siderúrgicas instaladas no país.

De janeiro a dezembro do ano passado, 9,6 milhões de toneladas de aço deixaram o Brasil, em negociações que representaram US$ 7,7 bilhões ao país. Esses dados representam, respectivamente, redução de 18,1% (na quantidade) e de 21,9% (no valor) na comparação com o mesmo período de 2023.

No seu primeiro mandato, Trump já havia colocado uma tarifa de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. No entanto, ele reverteu as tarifas de importação de aço no passado, negociando cotas de importação, especificando quantidades limitadas para compra dos produtos com o Brasil, o México e o Canadá

