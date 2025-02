Ronaldo Lemos: Setor tech é ideal para atingir EUA, mas é preciso cautela

O governo brasileiro precisa de cautela para não jogar mais fogo em gasolina na guerra comercial imposta pelo governo do presidente Donald Trump, opinou o colunista Ronaldo Lemos no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (10).

O que nós não podemos fazer é jogar mais gasolina no fogo de uma guerra comercial que parece iminente e que, em análise, não vai ser benéfica para o Brasil se a gente entrar numa disputa direta com os Estados Unidos. Ronaldo Lemos, colunista da Folha de S.Paulo

Nesta segunda, Trump deve anunciar tarifas contra o aço, afetando potencialmente US$ 6 bilhões em exportações brasileiras. Os problemas podem ser ampliados ainda nesta semana, diante da promessa do americano de que irá aplicar uma política de reciprocidade tarifária. As tarifas contra o aço devem chegar a até 25%.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal Folha de S.Paulo, o governo Lula (PT) estuda taxar plataformas digitais norte-americanas como medida de retaliação. Caso isso aconteça, serviços digitais da Amazon, Facebook, Instagram, Google e Spotify —uma empresa sueca— seriam afetadas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que era preciso aguardar o anúncio oficial dos EUA.

Ao Canal UOL, Lemos disse que, se o Brasil quiser provocar "dor" e "danos" aos EUA o setor tech seria o ideal, mas precisa agir de forma planejada, em bloco, para não cometer erros do passado.

É um erro agir de forma não planejada, precipitada e sozinho. Se o Brasil quiser agir, precisa ser em bloco, entender o que a Europa vai fazer, o que outros países que foram tarifados vão fazer. Isso é fundamental. O que eu tenho medo é o Brasil acelerar questões únicas, com características isoladas aqui, só nossas, e isso chamar a atenção para o que a gente está fazendo e gerar uma retaliação ainda maior.

A questão tecnológica é a que mais importa para os Estados Unidos. Então, se o Brasil quiser realmente provocar uma dor, um dano, algo que seja relevante para os Estados Unidos, o setor tecnológico é o indicado, óbvio, para esse tipo de atuação. Agora, acho que é importante pesar o impacto. Ronaldo Lemos, colunista da Folha de S.Paulo

Lemos também falou sobre a atuação do bilionário Elon Musk, dono de empresas como a SpaceX, chefe do departamento de Eficiência Governamental, no governo de Trump.

O que o Elon Musk tá fazendo no governo americano é bem impressionante no sentido de que, primeiro, ele transformou um dos assuntos mais chatos que existem, que é o orçamento público, em algo que é notícia todos os dias.

E ele trouxe esse assunto do orçamento e está pegando hackers, jovens, que ele colocou dentro do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para passar um ambiente fino, inclusive usando inteligência artificial e outras ferramentas, em tudo que o governo gasta. Imagina a quantidade de informação, porque o governo americano é o governo que mais gasta no planeta. Então, isso que ele está fazendo, quem acompanha a imprensa nos Estados Unidos.

Tem gente que diz que esse é análogo a quase um golpe, porque é você ir na espinha dorsal do governo, que opera por meio de gastos, de compras públicas, e tentar analisar tudo que está acontecendo ali de uma forma totalmente inédita. E, obviamente, isso o que ele está fazendo, ele está fazendo também com impacto político. Ronaldo Lemos, colunista da Folha de S.Paulo

Tales: 'Ordem dentro do governo Lula é ter reação cirúrgica a Trump'

No UOL News, o colunista Tales Faria disse que o governo federal estuda uma reação precisa ao governo de Donald Trump caso o presidente dos Estados Unidos confirme sua pretensão de elevar tarifas sobre o aço e o alumínio de todos os países.

A ordem dentro do governo é ter uma reação cirúrgica. Está sendo feito um levantamento pela Fazenda das medidas que podem ser tomadas. Na Indústria e Comércio, há uma avaliação de como essas medidas podem provocar danos às empresas brasileiras. Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, junto ao Ministério das Relações Exteriores, fazem esse levantamento com muito cuidado para que isso não se torne uma guerra comercial.

O que não interessa ao Brasil é uma guerra comercial com os EUA e com Trump. Também não interessa aos EUA, porque nosso aço é muito importante nessa relação entre os dois países, assim como o petróleo. Tudo isso também tem consequências para a indústria americana. O petróleo bruto exportado pelo Brasil move boa parte da economia dos EUA; o aço é fundamental na indústria automobilística. Tales Faria, colunista do UOL

