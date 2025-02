Diesel sobe 4,5% após reajuste da Petrobras e ICMS, diz Ticket Log; gasolina aumenta 2,6%

SÃO PAULO (Reuters) - O preço do diesel S-10, o tipo mais comercializado no país, subiu 4,46% nos postos em fevereiro na comparação com o mês anterior, refletindo o aumento das alíquotas do ICMS e o reajuste de cotação promovido pela Petrobras, apontou o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) nesta segunda-feira.

Conforme o levantamento, o diesel S-10 alcançou um preço médio de R$6,57/litro nos primeiros sete dias de fevereiro, representando ainda aumento de 7,07% em relação a igual período do ano passado.

Já o diesel comum atingiu R$6,49/litro, com altas de 3,74% frente à média do mesmo intervalo de janeiro e de 8,16% na comparação interanual, mostrou a pesquisa baseada em abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

A Petrobras anunciou no fim de janeiro uma elevação em mais de 6% do preço médio do diesel para distribuidoras, a partir de 1º de fevereiro.

Também no início deste mês, passou a valer um aumento do imposto estadual ICMS de 6 centavos por litro.

"Esses fatores se somam a um cenário de alta nos combustíveis que já vinha sendo observado pelo IPTL desde dezembro, impulsionado pela valorização do petróleo no mercado internacional e pela variação cambial, que influencia os custos de importação e distribuição", disse Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, em nota.

No caso da gasolina, o IPTL apontou um preço médio de R$6,47/litro nos postos, 2,59% acima do verificado em igual período de janeiro e 9,83% superior na comparação interanual.

O preço médio do etanol apresentou tendência semelhante nas mesmas comparações, com o combustível chegando aos postos brasileiros à média de R$4,49/litro no início do fevereiro, aumento de 5,12% contra o mesmo período de janeiro e de 22,23% na comparação interanual.

Apesar da alta, o etanol vem sendo considerado pelo IPTL nos últimos meses como a alternativa mais vantajosa financeiramente para motoristas de muitas partes do Brasil, disse a Ticket Log.

(Por Letícia Fucuchima)