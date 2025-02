Cristiano Ronaldo vai renovar com Al-Nassr por mais uma temporada

O astro português Cristiano Ronaldo teria chegado a um acordo com o clube saudita Al-Nassr para renovar o seu contrato por mais uma temporada, até junho de 2026, segundo a AFP apurou junto a uma fonte próxima do clube.

As duas partes chegaram a um acordo, "mas ainda não foi assinado", acrescentou a fonte. "Nos próximos dias o anúncio será feito", disse ele.

Cristiano Ronaldo, que fez 40 anos na semana passada, assinou com o Al-Nassr por duas temporadas e meia no final de dezembro de 2022, após o encerramento da Copa do Mundo do Catar, tornando-se o primeiro grande nome do futebol a se transferir para o futebol saudita.

Jogadores como o francês Karim Benzema e Neymar - que já voltou ao Brasil para jogar no Santos - seguiram seus passos mais tarde.

O ex-astro do Real Madrid disputou 90 partidas com a camisa do Al-Nassr, marcando 82 gols e dando 19 assistências. Mas ele ainda não adicionou uma linha extra ao seu extenso retrospecto.

Segundo um ranking elaborado pela revista americana Forbes, ele foi em 2024 o atleta mais bem pago do mundo com 136 milhões de dólares (cerca de R$ 786 milhões pela cotação atual), 46 deles em salários.

No verão passado, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro revelou seu desejo de encerrar a carreira no Al-Nassr.

