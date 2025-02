Criança morre na Coreia do Sul após ser esfaqueada na escola

SEUL (Reuters) - Uma criança foi encontrada em parada cardíaca e depois morreu após ser esfaqueada em uma escola primária sul-coreana na segunda-feira, ao lado de uma mulher de 40 anos que também foi esfaqueada, informou a mídia local.

A polícia estava investigando o caso na cidade de Daejeon, com a mulher como suspeita do esfaqueamento, segundo a mídia local. A polícia não respondeu imediatamente a um pedido de informações da Reuters.

A criança era uma menina de sete anos e foi encontrada com ferimentos de faca no pescoço e no rosto, disse à Reuters um funcionário do corpo de bombeiros. A mídia local informou que a menina morreu depois de ser transferida para o hospital e que a mulher era professora da escola. A mulher foi hospitalizada, disse o oficial do corpo de bombeiros.

A agência de notícias Yonhap disse que a mulher admitiu posteriormente ter sido responsável pelo crime. A mulher havia tirado uma licença por estar sofrendo de depressão antes de retornar ao trabalho no final do ano passado, de acordo com a Yonhap.

(Reportagem de Hyunsu Yim)