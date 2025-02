Corpos de imigrantes em valas comuns na Líbia tinham ferimentos de bala, diz OIM

GENEBRA (Reuters) - Alguns dos corpos de imigrantes encontrados em duas valas comuns na Líbia tinham ferimentos de bala, disse a Organização Internacional para as Migrações na segunda-feira, acrescentando que se acredita que um dos locais contenha até 70 corpos.

"A (OIM) expressou choque e preocupação com a descoberta de duas valas comuns na Líbia contendo corpos de dezenas de imigrantes, alguns com ferimentos de bala", afirmou.

As autoridades de segurança da Líbia já recuperaram pelo menos 28 corpos da maior das duas valas comuns no deserto do sudeste da Líbia, informou o gabinete do procurador-geral no domingo.

(Reportagem de Emma Farge e Olivia Le Poidevin)