Colheita de soja atinge 15% no País ante 9% há 7 dias, aponta AgRural

São Paulo, 10 - A colheita da safra brasileira de soja 2024/25 atingiu 15% da área cultivada no Brasil, na quinta-feira passada, 6, em comparação com 9% na semana anterior e 23% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. O Paraná continua na dianteira, com um terço de sua área já colhida, mas Mato Grosso também teve um bom avanço na semana mesmo com condições climáticas menos favoráveis à entrada das máquinas em campo, disse a consultoria.Algumas chuvas registradas na semana passada levaram algum alívio para as lavouras do sul do Rio Grande do Sul depois de um mês de janeiro marcado por poucas precipitações. No noroeste, porém, algumas áreas estão há mais de 15 dias acumulando apenas chuvas muito leves. Além disso, as temperaturas estão elevadas. "Por isso, e como a safra gaúcha é mais tardia e define sua produtividade apenas em fevereiro, vale ficar atento ao clima no Estado nas próximas semanas", destacou.Plantio da safrinhaA área estimada para a safrinha 2025 de milho estava 20% plantada no Centro-Sul do Brasil até quinta passada, em comparação com 9% uma semana antes e 38% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural. "O ritmo é forte no Paraná e em Mato Grosso do Sul, mas ainda há atraso significativo em Mato Grosso e Goiás, onde os produtores estão preocupados com a janela ideal, que termina no fim de fevereiro", observou a AgRural. Milho verãoA primeira safra de milho da temporada 2024/25, o milho verão, estava 18% colhida até quinta passada, ante 14% na semana precedente e 25% um ano atrás, segundo levantamento da AgRural. Nesta semana, São Paulo juntou-se aos Estados do Sul, que têm calendário mais antecipado, e deu início à colheita de seus primeiros talhões.