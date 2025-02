Cielo vê queda em vendas do varejo no Brasil em janeiro

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de meios de pagamento Cielo anunciou nesta segunda-feira que seu indicador que mede o comportamento das vendas no varejo no país mostrou recuo de 0,3% em janeiro sobre um ano antes, descontada a inflação.

A companhia, controlada por Banco do Brasil e Bradesco, afirmou que as vendas nominais, incluindo a inflação, subiram 5,5% na mesma comparação.

Na semana passada, a rival da Cielo, Getnet, controlada por Santander Brasil, divulgou levantamento citando que as vendas no varejo ampliado no Brasil em janeiro cresceram 2,8% sobre um ano antes, mas o setor de serviços mostrou queda de 4,1% na mesma comparação.

Segundo o indicador da Cielo, ICVA, o segmento de serviços mostrou queda deflacionada de 2,1% em janeiro na comparação anual, pressionado pelo desempenho de bares e restaurantes. O segmento de bens duráveis também mostrou baixa no período, recuando 2,4% sob peso do desempenho negativo de móveis, eletrodomésticos e óticas e joalherias. O segmento de bens não duráveis, na medição do ICVA, teve crescimento de 1,1% nas vendas deflacionadas de janeiro.

Em janeiro, apenas a região Sul (+1,6%) apurou crescimento nas vendas no varejo. As demais, recuaram, com destaque para quedas de 2,8% do Centro-Oeste e de 2,4% do Norte. Nordeste teve queda de 2% e o Sudeste apurou quase estabilidade, uma oscilação negativa de 0,1%.

"Alimentação fora de casa, combustíveis e passagens aéreas, por exemplo, registraram aumentos de preços, o que pode ter desestimulado as compras. Segmentos presenteáveis, como Óticas e Joalherias, também apresentaram retrações nas vendas, que podem ter sido consequência da antecipação de compras nos períodos da Black Friday e Natal", afirmou Carlos Alves, vice-presidente de tecnologia e negócios da Cielo, em comunicado da empresa ao mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)