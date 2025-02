Chuva faz Defesa Civil de SP decretar atenção para alagamentos; moradores recebem alerta severo

A Defesa Civil municipal colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos nas zonas oeste, norte e leste, no centro e nas Marginais Pinheiros e Tietê. O anúncio foi emitido às 16 horas desta segunda-feira, 10. Moradores de partes da capital e da região metropolitana - como as zonas central, norte, leste e Guarulhos, por exemplo - receberam pelo celular alerta severo para temporais às 16h39.

Imagens do radar meteorológico do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura mostram chuva forte principalmente na Penha e na Mooca, bairros da zona leste, e na subprefeitura do Butantã, na região oeste da capital.

Segundo o CGE, as áreas de chuva se formaram em função do calor e a entrada da brisa marítima. Há potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos.

A capital paulista também está em estado de atenção para altas temperaturas desde a última quinta-feira, 6.

Segunda semana de fevereiro será de sol forte e calor

De acordo com o centro da Prefeitura, o sol predomina na terça-feira, 11, com poucas nuvens e previsão de chuva rápida no período da tarde. Os termômetros devem registra mínima de 21°C na madrugada e máxima de 32°C durante a tarde, com índices de umidade do ar em declínio e valores mínimos ao redor dos 35%.

Na quarta-feira (12) o quadro se repete, ou seja, madrugada com céu nublado, sensação de tempo abafado e termômetros em média na casa dos 21°C. O sol predomina desde o amanhecer entre poucas nuvens, com previsão de 32°C de máxima e percentuais mínimos de umidade por volta dos 33°C. Durante a tarde, não se descarta a ocorrência de chuva rápida de forma isolada e com baixo volume pluviométrico.