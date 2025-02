Hamas diz que plano de Trump para comprar Gaza está 'condenado': 'Os derrubaremos'

O chefe do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, disse nesta segunda-feira que os planos do Ocidente, dos Estados Unidos e do presidente norte-americano Donald Trump para a Faixa de Gaza estão "condenados".

"Nós os derrubaremos como derrubamos os projetos anteriores a eles", afirmou ele durante uma comemoração do 46º aniversário da revolução iraniana em Teerã.

Trump disse no domingo que está comprometido com a compra e a posse de Gaza, mas poderia permitir que seções da terra devastada pela guerra sejam reconstruídas por outros Estados do Oriente Médio.