Carpa, Jesus e até o Taz: o que significam as tatuagens dos criminosos?

Consideradas uma forma de expressão artística pessoal, as tatuagens podem chamar atenção de investigadores devido ao significado que alguns desenhos carregam no mundo do crime. O PCC (Primeiro Comando da Capital), por exemplo, a maior facção da América Latina, tem como um dos seus símbolos a carpa grafada no corpo de membros da organização criminosa.

A tatuagem criminal é vista por pesquisadores e investigadores como uma maneira de o indivíduo se identificar para seus pares no mundo ilícito a partir de códigos predeterminados entre os criminosos. Mas vale lembrar que muitos desses tipos de desenhos são comuns em quem curte tatuar o corpo e, portanto, nem sempre são ligadas a esses significados do mundo do crime.

"A tatuagem é muito popular nos presídios e entender seu significado pode ser um valioso auxílio à investigação policial, servindo até mesmo para antecipar uma ação criminosa. Alguns desenhos podem parecer inofensivos devido às suas cores e traços simples e delicados, mas podem esconder motivos e até mesmo confissões bárbaras e cruéis", comentou o promotor de Justiça Fernando Pascoal Lupo, do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) em um artigo publicado pela instituição.

No documento publicado pelo MP, Lupo decifra as principais tatuagens usadas no mundo do crime. O trabalho é semelhante ao levantamento realizado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) da Bahia, que produziu uma cartilha com dezenas de tatuagens para auxiliar nas investigações. O UOL mostra o significado das principais.

O que dizem as tatuagens do crime?

Carpa

Carpa pode significar membro do PCC Imagem: Reprodução

Significado: é vista principalmente em membros do PCC. A carpa tem forte ligação com a cultura oriental e significa prosperidade. Se o peixe estiver apontado para cima, quer dizer que o criminoso encontra-se em ascensão ou que ocupa uma posição de respeito dentro do grupo.

Palhaço

Tatuagem de palhaço indica matador de policial Imagem: Reprodução

Significado: longe do personagem que faz rir no picadeiro, o palhaço no mundo do crime tem ligação com assaltantes, quadrilheiros e matadores de policiais. Se o desenho estiver acompanhado por lágrimas pretas, revela que amigos foram mortos por rivais. Comparsas assassinados por policiais são representados por lágrimas vermelhas.

Saci

Saci tem relação com o tráfico de drogas Imagem: Reprodução

Significado: o personagem do folclore brasileiro identifica criminosos ligados ao tráfico de drogas, geralmente usuários e os que controlam o preparo e distribuição de entorpecentes. Ele costuma ser tatuado nos braços ou na barriga.

Bruxo/mago

Bruxo significa especialidade com explosivos Imagem: Reprodução

Significado: representa que o criminoso é especialista em assaltos à mão armada, principalmente contra estabelecimentos comerciais, bancos, caixas eletrônicos e transporte coletivos. Também indica que o indivíduo lida com explosivos.

Jesus Cristo

Imagem de Jesus é associado a latrocidas e homicidas Imagem: Reprodução

Significado: a tatuagem da imagem de Jesus é geralmente usada por pessoas ligadas a latrocínios ou a homicídios. A imagem do personagem da Bíblia quer dizer que também será julgado pelos homens. Quando ela está no peito, significa ligação com os crimes. Se for grafada nas costas, tem a ver com proteção.

Nossa Senhora

Nossa Senhora Aparecida tem semântica no mundo do crime Imagem: Reprodução

Significado: outra imagem religiosa que tem um sentido no mundo do crime é a de Nossa Senhora Aparecida. Se for no peito, indica proteção. Nas costas refere-se a um criminoso que abusou sexualmente ou que foi violentado. Significa latrocínio se for nos braços, pernas ou barriga.

Diabo

Diabo quer dizer que o criminoso tem prazer em matar Imagem: Reprodução

Significado: também oriundo da Bíblia, a imagem do diabo e/ou de demônio indica que o criminoso sente prazer em matar rivais ou que é pistoleiro. Significa que o indivíduo não sente remorso por tirar a vida de outra pessoa.

Taz

Personagem Taz tem significado no mundo do crime Imagem: Reprodução

Significado: outro personagem que ganha sentido diferente no crime é o Taz. Essa tatuagem costuma ser encontrada em presos que praticam furtos e roubos contra pedestres e durante arrastões.

"Amor só de mãe"

'Amor só de mãe', frase grafada contra vontade de presos Imagem: Reprodução

Significado: também há frases que possuem outra semântica entre criminosos. A expressão "amor de mãe" ou um coração com uma flecha atravessada não têm nada a ver com a relação familiar. Ela quer dizer que o preso foi violentado sexualmente dentro da cadeia e que lamenta ter desapontado a família, especialmente a mãe. Geralmente é feita sem consentimento do detento.

São Sebastião

São Sebastião pode ter três significados Imagem: Reprodução

Significado: a imagem do santo tatuado no corpo pode indicar três sentidos. O primeiro é a vontade de sair do cárcere. A outra motivação tem relação com a prática do preso de crimes contra a liberdade sexual, além de também poder indicar que o criminoso é homossexual — o santo é um ícone da resistência LGBTQIA+.

*Com reportagem de junho de 2023