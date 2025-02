BYD equipará linha de carros acessíveis com tecnologia de direção autônoma

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - A BYD equipará sua linha de modelos acessíveis com recursos avançados de direção autônoma semelhantes aos dos carros da Tesla, informou a empresa nesta segunda-feira, intensificando a concorrência no mercado de veículos elétricos inteligentes.

A BYD equipará todos os seus modelos com preço acima de 100.000 iuanes (US$13.688) com o seu sistema avançado de assistência ao motorista "Olho de Deus", disse o fundador da BYD, Wang Chuanfu, em um evento transmitido ao vivo de Shenzhen.

O sistema também será instalado em três modelos com preços abaixo de 100.000 iuanes, disse ele, acrescentando que a BYD também planeja lançar as vendas de 21 novos modelos equipados com o sistema, sem especificar um cronograma.

"O maior obstáculo para a direção autônoma é o preço alto. Atualmente, os modelos equipados com direção inteligente costumam custar mais de 200.000 iuanes", disse ele.

"Acredito que uma boa tecnologia deve ser acessível a todos. A popularização da direção autônoma deve cuidar de todos, para que todos possam aproveitar a segurança, o conforto e a conveniência trazidos pela tecnologia."

Atualmente, a BYD oferece seu sistema "Olho de Deus" em modelos com preços a partir de US$30.000, enquanto a Tesla tem esses recursos disponíveis na China em seus veículos com preços a partir de US$32.000.

Ao trazer recursos de direção autônoma para os modelos mais acessíveis e mais vendidos da BYD, as séries Dynasty e Ocean, cujas vendas totalizaram quase 4 milhões de veículos em 2024, a empresa pode reduzir os custos de hardware e software por meio de economias de escala.

Isso pode acelerar a adoção de tecnologias que estão cada vez mais incorporadas à inteligência artificial, que está no centro da competição tecnológica entre China e Estados Unidos.

(Por Qiaoyi Li, Zhang Yan e Brenda Goh)