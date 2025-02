BTG Pactual tem alta de 15% no lucro do 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual teve lucro líquido de 3,28 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 15% em base anual, apoiado em receitas maiores, apesar da piora do cenário econômico.

As receitas totais para o período atingiram recorde para o banco de 6,73 bilhões de reais, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, segundo balanço do banco divulgado nesta manhã.

"Nossa capacidade de expandir os retornos nesse cenário desafiador demonstra nosso modelo de negócios diversificado", disse o banco no balanço, citando uma "deterioração do ambiente macroeconômico ao longo do ano".

As receitas no quarto trimestre aumentaram em todas as cinco principais áreas de negócios do BTG, com destaque para os empréstimos corporativos, que registrou um aumento de 35%, enquanto a unidade "sales and trading" teve crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) do BTG, um indicador de lucratividade, caiu 0,4 ponto percentual no trimestre, para 23%. Mas o ROAE do ano inteiro ficou em 23,1%, cumprindo a perspectiva divulgada anteriormente de superar o nível de 22,7% de 2023.

"Estamos confiantes em nossa capacidade de impulsionar o crescimento sustentado e expandir o ROAE", disse o banco. "Continuamos altamente otimistas quanto ao sucesso contínuo de nosso modelo de negócios."

(Por Gabriel Araujo)