Braço armado do Hamas diz que adiará libertação de reféns prevista para sábado

CAIRO (Reuters) - O braço armado do Hamas adiará a libertação de mais reféns israelenses planejada para sábado até segunda ordem, de acordo com um comunicado do porta-voz do grupo no Telegram.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din e Nayera Abdallah)