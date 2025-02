Bombril entra com pedido de recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de produtos de limpeza e higiene doméstica Bombril, popularmente conhecida por sua esponja de aço, informou nesta segunda-feira que, em conjunto com outras sociedades do Grupo Bombril, entrou com pedido de recuperação judicial.

Em fato relevante ao mercado, a Bombril disse que a empresa possui "contingências tributárias relevantes", especialmente as relacionadas a autuações da Receita Federal por suposta falta de recolhimento de tributos no valor de cerca de R$2,3 bilhões.

Esses tributos teriam incidido sobre operações de aquisição de títulos de dívida estrangeiros realizadas entre 1998 e 2001 pela companhia e por veículo do grupo empresarial italiano Cragnotti & Partners, na época controlador da Bombril, de acordo com a empresa.

A Bombril disse no comunicado que sua diretoria reavaliou as chances de perda nos processos judiciais e discutiu alternativas para lidar com a questão.

Segundo a empresa, o risco de perder esses processos representa uma "ameaça aos bons resultados contábeis que vêm sendo obtidos pela Bombril, expondo a companhia a riscos considerados elevados, relacionados à reavaliação da sua capacidade de adimplência por parte de fornecedores e financiadores e, no limite, à descontinuidade de determinadas relações comerciais e vencimento antecipado de dívidas".

A Bombril acrescenta que a apresentação do pedido de recuperação judicial visa conduzir negociações para adequação de sua estrutura de endividamento, garantir a manutenção operacional das atividades da companhia e proteger seu caixa.

"Com a recuperação judicial, a companhia será capaz de manter a sua capacidade operacional e reestruturar adequadamente seu passivo, por meio de um processo célere e com o menor impacto possível aos direitos dos credores e às atividades operacionais", disse a empresa.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)