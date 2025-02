10/02/2025 17h34

Na Argentina, o domingo (9) também foi bom para o tênis brasileiro. A dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o carioca Fernando Romboli faturou o título Challenger de Rosário, disputado em quadras de saibro. Na final, os brasileiros derrotaram a parceria do argentino Guido Andreozzi com o francês Theo Arribage, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3).