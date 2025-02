Bebidas com eletrólitos podem piorar sintomas se você estiver doente

The Conversation

Durante gerações, o Gatorade e bebidas eletrolíticas similares têm sido ferramentas úteis para atletas que buscam uma vantagem competitiva.

Em 1965, o Dr. Robert Cade e uma equipe de cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida criaram o Gatorade para ajudar seus jogadores de futebol americano a combater a exaustão pelo calor e as cãibras musculares durante longos treinos em temperaturas extremas.

A fórmula vencedora da bebida, composta por água, sódio, potássio e açúcar, funciona de forma eficaz com o corpo humano para manter os usuários hidratados, reabastecendo-os com energia e otimizando a função muscular.

Embora eu não trabalhe para a Gatorade nem receba financiamento dela, como nutricionista registrado e instrutor de nutrição, observei como bebidas eletrolíticas específicas podem ser escolhidas a dedo para aumentar a hidratação de pacientes hospitalizados, estudantes atletas e até de mim mesmo.

E, embora o Gatorade tenha sido uma das primeiras bebidas com eletrólitos fortemente comercializadas para os consumidores, sua combinação de ingredientes preparou o caminho para a criação de ainda mais bebidas esportivas e com eletrólitos nas prateleiras dos supermercados atualmente. Se quiser obter uma vantagem nutricional específica com uma bebida esportiva, procure um nutricionista registrado para obter um plano individualizado. Caso contrário, se você já se perguntou o que faz com que essas bebidas coloridas sejam uma atração nutricional, aqui está uma análise mais detalhada de alguns ingredientes principais.

A importância da hidratação

Independentemente de serem atletas ou não, o corpo humano está constantemente perdendo água por meio de funções humanas normais, como suar, urinar e até mesmo respirar. Quando a água é perdida, o corpo também excreta eletrólitos importantes, como potássio e sódio. Esses eletrólitos são essenciais para tudo, desde a função cardíaca até as contrações musculares.

Os eletrólitos recebem o nome de ?eletro? por terem uma carga elétrica quando dissolvidos na água. Essa carga permite que eles atuem em todo o corpo em reações químicas que mantêm o funcionamento normal do cérebro, equilibram os fluidos dentro e fora das células do corpo e até mesmo equilibram o grau de acidez ou alcalinidade do sangue.

Os eletrólitos podem ajudá-lo a se reidratar após um treino, equilibrando os fluidos em nossas células.

Um grande estresse no corpo pode acelerar o processo de desidratação, seja ele intencional, como correr 5 km, ou não intencional, como pegar uma infecção estomacal desagradável. Se não for controlada, a desidratação pode causar complicações mais sérias, como desmaios e batimentos cardíacos irregulares.

Para evitar essas complicações, você precisa repor os fluidos e eletrólitos que está perdendo. Cenários estressantes, como exercícios e doenças, são o momento perfeito para considerar uma bebida de reposição de eletrólitos.

Uma olhada mais de perto nos ingredientes do Gatorade

A água, o principal ingrediente da maioria das bebidas esportivas, hidrata você. O corpo humano é composto de aproximadamente 60% de água, portanto, para manter-se hidratado, é importante ouvir seu corpo e beber água regularmente. Quando o volume de água do corpo diminui, ele envia sinais de sede para o cérebro.

No entanto, esses sinais geralmente ficam aquém do seu estado de hidratação. Portanto, quando você sente sede, é provável que seu corpo já esteja ligeiramente desidratado. Para uma avaliação mais precisa da hidratação, verifique a cor da sua urina. Urina amarela mais escura ou dourada? Pegue um pouco de água. Urina amarela pálida ou clara? Mantenha a boa hidratação.

O sódio, outro ingrediente do Gatorade, atrai a água. Quando você está desidratado, o sangue do corpo fica mais concentrado porque há menos água circulando em geral.

Quando o volume de sangue é menor, os vasos sanguíneos não se expandem tanto quanto normalmente se expandiriam, o que acaba reduzindo a pressão arterial. Se a pressão arterial cair muito rapidamente devido à desidratação, você poderá sentir tontura, vertigem, náusea ou fraqueza.

A boa notícia é que o sódio puxa ativamente a água para a corrente sanguínea. Portanto, durante um treino intenso ou ao lidar com uma doença desidratante, o consumo de um lanche salgado ou de uma bebida esportiva pode ajudar.

O potássio no Gatorade regula as contrações musculares. Esse eletrólito é especialmente importante para regular os batimentos cardíacos e também ajuda nas contrações normais dos músculos esqueléticos. Se o corpo não tiver potássio suficiente, cãibras musculares dolorosas ou tontura podem atrapalhar o treino ou o dia.

O açúcar fornece energia rápida e poder de absorção de nutrientes. Uma bebida Gatorade tradicional contém glicose e dextrose, ambos conhecidos como açúcares simples. Um açúcar simples é aquele que o corpo pode digerir e absorver rapidamente, com o objetivo de aumentar rapidamente o nível de açúcar no sangue.

Exercícios aeróbicos extenuantes ou treinamento de força por mais de 60 minutos, atividades em climas muito quentes ou úmidos ou o esforço físico de uma doença indesejada podem acelerar o metabolismo do corpo e esgotar rapidamente a glicose no sangue. Quando os níveis de glicose caem, você pode sentir fadiga, fraqueza, tontura, náusea ou dificuldade de concentração.

A combinação de nutrientes encontrada no Gatorade foi projetada tendo em mente os atletas, mas às vezes também é discutida como um remédio a ser considerado durante um período desagradável de doença gastrointestinal. [A diarreia (https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4108-diarrhea) e o vômito (https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea?vomiting) são rotas fáceis para a fuga de eletrólitos como o sódio e o potássio.

A combinação de açúcares simples, água e eletrólitos das bebidas energéticas pode ser uma estratégia para manter a hidratação durante um período em que é difícil digerir alimentos e líquidos.

No entanto, tenha cuidado: muitas bebidas esportivas tradicionais têm um alto teor de açúcar com o objetivo de reabastecer a energia perdida durante um treino. Quando esse mesmo teor de açúcar é introduzido em um trato gastrointestinal perturbado, ele pode puxar água extra, levando a mais diarreia. Se você se encontrar nessa situação, aqui estão algumas outras opções a serem consideradas.

Opte por uma bebida eletrolítica com baixo teor de açúcar. As bebidas a serem consideradas incluem Pedialyte ou até mesmo uma sopa à base de caldo. Ambas hidratam com um teor mínimo de açúcar adicionado.

O corpo humano é incrivelmente eficiente no gerenciamento de nutrientes no sangue. Na maioria dos casos, refeições balanceadas e consumo de água são suficientes para atender às suas necessidades diárias de nutrientes. No entanto, durante um exercício físico intenso ou uma doença inesperada, o corpo pode ter dificuldades para manter o equilíbrio habitual.

Se você notar sintomas incomuns, como tontura, fadiga ou sede persistente, seu corpo precisará de atenção. Em casos específicos de desidratação causada por exercícios ou doenças, uma bebida esportiva como o Gatorade pode ser uma ferramenta simples para ajudá-lo a voltar ao seu melhor estado.

*Bryn Beeder, Instrutor Visitante em Cinesiologia, Nutrição e Saúde, Miami University

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.