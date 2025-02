Aurora boreal em forma de beija-flor é a imagem do dia da Nasa

O flagrante de uma aurora boreal em formato de beija-flor foi escolhido como a Imagem do Dia nesta segunda-feira, 10, pela Nasa, a agência espacial norte-americana. A foto foi feita pelo fotógrafo francês Mickael Coulon na cidade de Lyngseidet, na Noruega, há cerca de duas semanas. Ele usou uma câmera especial capaz de captar brilhos que não são visíveis por olhos humanos, segundo narrou nas redes sociais.

"Este é o maior beija-flor de todos os tempos? Embora possa parecer um popular nectarívoro voador, o que está retratado é, na verdade, uma aurora lindamente detalhada e colorida, completa com raios que lembram penas. Esta aurora era tão brilhante que era visível a olho nu durante a hora azul - logo após o pôr do sol, quando o céu parece um azul-escuro", escreveu a Nasa ao descrever a foto.

A aurora boreal é o nome de um fenômeno luminoso visível nos céus das regiões próximas ao Polo Norte, caracterizado pela junção de luzes e cores. Ele começa na camada da atmosfera chamada termosfera e é causado pela interação dos gases presentes nessa área com as partículas oriundas dos ventos solares, sob efeito do campo magnético terreste. Sua visibilidade é maior durante a noite e em áreas menos urbanas. A aurora acontece também no Hemisfério Sul, onde é chamada aurora austral.