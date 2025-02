Ácido hialurônico, vitamina C e mais: 5 ativos queridinhos do skincare

Já ouviu falar em niacinamida, vitamina C, ácido salicílico, ácido hialurônico e retinol? Eles são os queridinhos do skincare e aparecem com frequência na lista de produtos de cuidados com a pele. Mas você sabe quais benefícios que cada ativo oferece? Conheça a seguir:

Niacinamida

Niacinamida controla a oleosidade e uniformiza marcas escuras Imagem: Getty Images

Também chamada de vitamina B3, a niacinamida pode ser usada em praticamente todos os tipos de pele, inclusive nas mais sensíveis.

É um potente antioxidante. Ela regula a produção de oleosidade, reduz a inflamação e promove a renovação celular. Danilo Talarico, médico pós-graduado em dermatologia clínica e cirúrgica e medicina estética

A niacinamida também reequilibra a barreira da pele, segundo Claudia Marçal, dermatologista e membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). "Ela melhora a hidratação, a uniformização e a textura."

A especialista afirma que a niacinamida ajuda peles acneicas e oleosas, pois controla a produção de sebo e reduz a inflamação, além de ter um efeito calmante.

"Ela tem o benefício adicional de ajudar a fechar os poros, diminuir a ação da glândula sebácea e, melhorando a produção de ceramidas, evita a perda de água, o que é importante também para pele oleosa e acneica", diz.

Veja alguns produtos que possuem niacinamida em suas fórmulas:

O protetor solar Biosole Oxy, da Ada Tina, com FPS 85, tem a função clareadora e oferece 12 horas de proteção. Com toque seco, textura leve e rápida absorção, o produto combina vitamina C e niacinamida para clarear e rejuvenescer a pele. Indicado para peles com manchas escuras e melasma.

A Solução Niacinamida, da Simple Organic, controla a oleosidade, reduz a aparência de poros dilatados, uniformiza o tom da pele, melhora a elasticidade, suaviza linhas finas e reduz a vermelhidão.

O produto da Adcos promete restaurar a vitalidade da pele. Ele tem efeito antienvelhecimento, clareador e anti-imperfeições, tratando a pele sem sensibilizar. Além disso, combina ativos para hidratar, iluminar e aumentar a síntese de colágeno.

Vitamina C

Vitamina C tem ação antioxidante, melhora a firmeza e uniformiza o tom da pele Imagem: iStock

A vitamina C é uma das grandes aliadas no rejuvenescimento. Ela tem ação antioxidante, melhora a firmeza e uniformiza o tom da pele.

O ativo estimula a formação de novo colágeno e ajuda a proteger a pele dos efeitos do sol.

Também é importante para diminuir as rugas e apresenta atividade imunoprotetora e clareadora. Claudia Marçal, dermatologista e membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Veja produtos com esse ativo:

O sérum facial Vitamina C 10%, da Creamy Skincare, promete aumentar a firmeza da pele, prevenir rugas finas e clarear manchas. É indicado para todos os tipos de pele e deve ser aplicado pela manhã, antes do protetor solar.

O Improve C 20, da Dermage, é um sérum antioxidante com alta concentração de Vitamina C nano (20%). Protege contra agressões externas, atuando no rejuvenescimento. Estimula a síntese de colágeno e elastina e traz prebióticos para o reequilíbrio do microbioma da pele, fortalecendo a barreira cutânea. Promove a uniformização do tom da pele e ilumina, além de atenuar rugas e linhas finas.

O Vitamin Activ Cg é um sérum da Avène que uniformiza a pele, corrige rugas e linhas finas e reduz as imperfeições, além de trazer mais firmeza e elasticidade. Tem também niacinamida em sua formulação.

Ácido salicílico

Ácido salicílico ajuda a combater espinhas e é indicado para peles oleosas e acneicas Imagem: Getty Images

O ácido salicílico tem propriedades queratolíticas, ou seja, ele "quebra" a camada superficial da pele. Também tem ação fungicida no tratamento da acne, anti-inflamatória, antimicrobiana, esfoliante e seborreguladora. Esses fatores ajudam a melhorar e prevenir espinhas.

É indicado para pele oleosa e acneica e contraindicado para quem está grávida, tem pele sensível ou rosácea.

Confira produtos que possuem ácido salicílico:

O Effaclar Gel Concentrado, da La Roche-Posay, limpa a pele reduzindo a oleosidade e as espinhas. Traz ácido salicílico na fórmula para desobstruir os poros.

O gel de limpeza da Cerave possui niacinamida e ácido salicílico em sua composição. Ele promete efeito leve e hidratante para pele com tendência à acne. Com argila branca e ceramidas, o produto promete prevenir o reaparecimento de espinhas e minimizar os poros.

O DermoPure é um gel de limpeza facial concentrado que efeito triplo: antimarcas, antibrilho e antiacne. Traz 2% de ácido salicílico para desobstruir os poros sem ressecar ou irritar a pele.

Ácido hialurônico

Ácido hialurônico melhora a hidratação da pele Imagem: iStock

Esse ativo ajuda a melhorar a elasticidade, a firmeza, o viço e a produção de colágeno. "Com o avanço da idade, o ácido hialurônico diminui, causando desidratação da pele, tendência à flacidez, formação de rugas, sulcos e perda de luminosidade", afirma Claudia Marçal.

O ácido hialurônico é usado como um poderoso hidratante em fórmulas anti-idade. O ativo também possui ação preenchedora, pois potencializa as células da pele a produzir ácido hialurônico e, dessa forma, preencher as rugas. Pode ser usado por todos os tipos de pele.

Veja produtos com ácido hialurônico em suas composições:

Esse sérum anti-idade possui uma ação preenchedora e hidratante. Sua fórmula tem rápida absorção, não deixa sensação oleosa e não obstrui os poros. A empresa promete redução de até 40% das linhas de expressão em até quatro semanas. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.

O sérum facial com ácido hialurônico da Océane combate os sinais do envelhecimento e é adequado para todos os tipos de pele. O produto promete hidratar, além de preencher rugas e linhas finas. Com rápida absorção, previne a flacidez e mantém o viço.

O sérum facial com ácido hialurônico da Isdin espalha bem e promete boa absorção. Deixa a pele hidratada e com viço, sem resíduos oleosos. Ilumina, minimiza rugas e pode ser aplicado no rosto, no pescoço e no colo, de manhã e à noite. Indicado para todos os tipos de pele.

Retinol

Retinol ajuda na redução das rugas Imagem: iStock

O retinol é chamado "padrão ouro" para redução de rugas em casa. "São derivados da vitamina A, então estimulam a renovação celular e aumentam a produção de colágeno, reduzindo assim o aparecimento de rugas", diz Claudia Marçal.

O retinol tópico pode, portanto, ajudar nas linhas finas e na firmeza da pele. Também promove esfoliação e síntese de colágeno. O produto tem ação no controle da oleosidade e da acne e na redução da hiperpigmentação. Por ser uma forma mais suave do ácido retinóico, o retinol pode ser usado todos os dias, de preferência à noite, sendo necessário protetor solar no dia seguinte.

Marçal orienta a consultar um médico, que pode ajudar com estratégias para diminuir os riscos de irritação e vermelhidão ao usar o ativo. Veja produtos com retinol:

O sérum da Principia é indicado para todos os tipos de pele e promete aumento da firmeza, da elasticidade e melhora no viço. Não tem cheiro, deixa a pele macia, uniformiza e clareia manchas escuras. Também suaviza linhas finas e rugas.

O produto é hidratante e traz retinol puro a 0,3%. Foi feito para ser usado à noite, para promover renovação celular. Com peptídeo de cobre e niacinamida na fórmula, aumenta a síntese de colágeno, melhorando a firmeza e a elasticidade da pele, diminuindo a profundidade de rugas e linhas finas, além de minimizar a aparência de poros.

O sérum promete ter efeito rejuvenescedor na pele, auxiliando na diminuição de rugas e melhorando a firmeza e elasticidade. Tem textura leve e de rápida absorção. É vegano e livre de parabenos, petrolatos, corantes e silicones. Indicado para todos os tipos de pele.

