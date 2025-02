Apê pequeno? Confira 5 dicas para diminuir o 'aperto' e aproveitar espaços

Morar em um apartamento pequeno ou quitinete pode ser um desafio. Como otimizar o espaço para caber tudo o que você precisa? Dá para escolher móveis, eletrodomésticos e itens de decoração para ocupar o ambiente de forma mais inteligente e até parecer maior do que é.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL fez uma seleção de produtos que podem te ajudar nessa tarefa.

1. Eletroportáteis multifuncionais

Os produtos que investem em mais de uma função, como as fritadeiras sem óleo com forno, podem significar uma economia não apenas de espaço, mas também de dinheiro. Esse tipo de aparelho vai além da air fryer comum e também cumpre com a tarefa de assar alimentos.

2. Aparelhos compactos

Os aparelhos compactos também caem bem em uma cozinha menor. Há opções de fogões elétricos, por exemplo, que ajudam a preparar massas, legumes, carnes e o que você preferir. E, principalmente para quem mora sozinho, uma air fryer com menor capacidade consegue preparar pequenas porções.

3. Espelhos

Além de refletir a luz e deixar o ambiente mais iluminado, os espelhos também ajudam a dar sensação de amplitude. Com isso, imóveis compactos tendem a parecer maiores. Eles podem ser usados no hall de entrada, corredores, sala de estar e outros cômodos da casa.

4. Móveis e peças retráteis

Depois, os móveis retráteis, a exemplo de mesas e camas, possuem mecanismos dobráveis para que, depois de usados, possam ocupar menos espaço. Na área de serviço, os varais retráteis também podem ser guardados depois que as roupas estendidas estiverem secas.

5. Prateleiras e organizadores

Instalar prateleiras também é uma boa ideia para otimizar espaço, porque dá para deixar itens suspensos, em vez de ocupar o chão. Outra sugestão é usar organizadores com rodinhas, para mudar de lugar facilmente em um apartamento compacto.

