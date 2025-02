Alvo de Trump, Irã tem 'cidades dos mísseis' subterrâneas e mísseis com IA

Em meio à crescente tensão com o governo dos Estados Unidos, a Marinha da Guarda Revolucionária iraniana (Islamic Revolutionary Guard Corps ou IRGC em inglês) revelou uma nova instalação subterrânea ao sul do Irã para abrigar veículos e armas de guerra, como os novos mísseis de alta precisão equipados com inteligência artificial.

O que aconteceu

A nova base revelada fica na cidade portuária de Bandar Abbas. O anúncio foi feito pela Tasnim News Agency —agência interligada à IRGC . Segundo a Tasnim, a instalação estratégica acomoda uma "grande quantidade de mísseis de longo e médio alcance alimentados por IA e com novos recursos". O complexo foi apresentado pelo general Hossein Salami, o chefe da IRGC. "O General Salami disse que a Marinha do IRGC conseguiu armazenar todos os seus sistemas de lançamento de mísseis em direção ao mar dentro de construções seguras e robustas em túneis subterrâneos", publicou a agência.

Watch: A video released by Iran's state TV shows a new underground missile base unveiled by the IRGC Navy in an undisclosed location on the country's southern coast.

The IRGC also unveiled a new cruise missile, named Ghadr-380, which has "anti-jamming capabilities" and a range of? pic.twitter.com/cgrh6hRVDN -- Iran International English (@IranIntl_En) February 1, 2025

Além da instalação subterrânea, novos mísseis foram apresentados por Salami. Segundo a Tasnim, os mísseis têm alcance superior a 1.000 quilômetros e podem atingir com precisão "vários alvos no mar e no solo". Salami destacou à agência o crescente poder bélico iraniano e afirmou que "as capacidades da Marinha do IRGC são encobertas e não podem ser calculadas pelos inimigos".

Um dos mísseis revelados nas instalações subterrâneas foi o míssil de longo alcance Qadr-380, que integra inteligência artificial e pode escapar de radares e detecção devido à sua baixa altitude. O míssil é integrado a um radar de diversidade na fase final de orientação, permitindo atingir uma parte específica do alvo hostil Tasnim News Agency

O novo Qadr-380 é, segundo a Tasnim, superior aos mísseis de gerações anteriores. A nova versão foi equipada com uma ogiva contendo novas "munições poderosas e com grande poder destrutivo", podendo aproximar-se do alvo de diferentes direções e "combater a guerra eletrônica". A agência não esclareceu, no entanto, qual seria a função do míssil no que foi definido como guerra eletrônica.

A base é um complexo construído para servir às equipes navais do país. O local foi elaborado para abrigar embarcações capazes de lançar mísseis de longo alcance e realizar guerras distantes. "Nós garantimos à grande nação do Irã que seus jovens são capazes de sair honrados e vitoriosos de uma batalha nos mares contra inimigos grandes e pequenos", declarou.

A base revelada não é a única instalação subterrânea utilizada pela IRGC. Segundo a Tasnim, as instalações chamadas de "cidade dos mísseis" estão espalhadas por diferentes áreas do país, como costas e regiões no interior do Irã. Somente no início de 2025, as autoridades revelaram três complexos do tipo.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, diversos veículos de guerra se enfileiram nas bases subterrâneas iranianas. No X, os perfis das redes PressTV e Iran International English, por exemplo, compartilharam imagens das instalações. A PressTV publicou as imagens com a seguinte legenda: "Marinha do IRGC do Irã revela base subterrânea que abriga barcos de combate especializados em atacar navios de guerra dos EUA".

WATCH: Iran's IRGC Navy unveils underground base housing combat boats specialized in targeting US warships



Follow us on Telegram: https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/s2B79v8jmr -- Press TV (@PressTV) January 18, 2025

Trump anuncia sanções e ameaça o Irã

O presidente norte-americano anunciou medidas de "pressão econômica máxima" contra o Irã. O memorando assinado por Trump restabelece a rígida política do seu primeiro mandato, quando levou as exportações de petróleo do Irã a quase zero. O texto orienta cada departamento do governo a impor sanções ao Irã, em especial sobre suas atividades nucleares.

A ação prevê multas e mecanismos de fiscalização para aqueles que violarem as sanções existentes. O Departamento de Estado deve participar da campanha na intenção de zerar as exportações de petróleo do Irã. A China, maior compradora do petróleo iraniano, não reconhece as sanções americanas.

O Irã tem acelerado "dramaticamente" o enriquecimento de urânio no país. Segundo o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU, o governo iraniano se aproxima aos 60% de pureza no processo, próximo ao grau de armamento, que é de 90%. No entanto, o Irã nega a intenção de desenvolver uma arma nuclear. Trump chegou a dizer que o país está muito próximo deste objetivo.

Donald Trump declarou, ainda, que deixou ordem executiva para que os EUA ataquem o Irã caso seja assassinado. "Deixei instruções: se eles fizerem isso, serão obliterados, não sobrará nada", informou.

Autoridades norte-americanas têm monitorado supostas ameaças iranianas contra Trump e outros funcionários do governo há anos. Em 2020, Trump ordenou o assassinato de Qassem Soleimani, que liderava a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, escalando a tensão entre os dois países.

Em novembro de 2024, o Departamento de Justiça anunciou que impediu uma conspiração iraniana para matar Trump antes da eleição presidencial. Os EUA dizem que autoridades iranianas instruíram Farhad Shakeri, um suposto agente do governo iraniano, a matar Trump em setembro, durante a campanha à Casa Branca. O suspeito mantinha uma rede de criminosos recrutados por Teerã para vigilância e planos de assassinato de aluguel, segundo a investigação. Shakeri está foragido no Irã.