Alemães mostram preocupação com economia antes das eleições, mostra pesquisa

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A maioria dos alemães está preocupada com a economia e com os preços altos uma vez que a maior economia da Europa está agora em contração, segundo uma pesquisa divulgada antes da eleição de 23 de fevereiro.

A pesquisa online realizada pela resseguradora alemã R&V com 1.000 alemães entre 23 e 25 de janeiro, e divulgada nesta segunda-feira, mostrou que 70% se preocupam com o aumento do custo de vida, em comparação com 57% na pesquisa anterior.

"A inflação pode ter caído, mas os preços absolutos permaneceram altos", disse Isabelle Borucki, da Universidade Philipps de Marburg, consultora do estudo.

Dos entrevistados, 68% temem uma retração econômica, acima dos 48% da pesquisa anterior.

O aumento da concorrência estrangeira, os altos custos de energia, as taxas de juros elevadas e as perspectivas econômicas incertas afetaram a economia alemã, que contraiu em 2024 pelo segundo ano consecutivo e se tornou uma das principais preocupações entre os eleitores.

A eleição foi convocada depois que a coalizão tripartite do chanceler Olaf Scholz com os Verdes e os Democratas Livres entrou em colapso em novembro. Ele agora lidera um governo minoritário com apenas os Social Democratas e os Verdes.

As divergências sobre como salvar a maior economia da Europa contribuíram para o fracasso da coalizão, com a situação refletida no famoso setor automobilístico do país, com a Volkswagen e outras empresas cortando empregos.

Mais de seis em cada dez pessoas na Alemanha consideram que os políticos, tanto do governo quanto da oposição, estão sobrecarregados com suas tarefas.

"A confiança dos alemães nos políticos é assustadoramente baixa", disse o diretor do estudo, Grischa Brower-Rabinowitsch. "Muitas pessoas não se sentem mais representadas, os debates políticos muitas vezes parecem sem contato com a realidade e orientados por cálculos políticos partidários."

(Reportagem de Maria Martinez e Klaus Lauer)