325 km/h: a Lamborghini conversível de Trump vendida a preço recorde

Recém-empossado na presidência dos Estados Unidos, Donald Trump tem um gosto por carros, e isso já chamou atenção: uma Lamborghini Diablo VT Roadster 1997, que foi do norte-americano, roubou a cena no ano passado em um leilão da Berrett-Jackson, no estado do Arizona.

O modelo, na cor azul, é apenas um de 132 feitos nesta especificação entre 1997 e 1999. Trump teve o carro até 2002, quando o vendeu - em 2024 ele já tinha outro proprietário.

O carro

Arrematado por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual) no evento, o carro bateu um recorde mundial como a VT Roadster mais cara vendida na história, superando a antiga marca de US$ 410 mil (R$ 2 milhões).

O carro tem motor V12 de 5,7 litros com 498 cv de potência. Ele é acoplado a um câmbio manual de cinco marchas, que leva tração integral.

A Lamborghini acelera de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e chega a uma velocidade máxima de 325 km/h.

Trump, que mandou colocar uma placa "Donald Trump 1997 Diablo" na porta do veículo e escolheu o tom de azul do modelo (Blu Le Mans), vendeu o veículo em 2002 após ter andado com o carro cerca de 15 mil milhas (24 mil km).

O carro foi anunciado e leiloado no evento sob aplausos das pessoas presentes durante alguns momentos.

Confira o leilão:

*Com reportagem de janeiro de 2024