Trump diz que EUA podem ter dívida menor do que se pensa

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que o país pode ter uma dívida menor do que se pensa e que isso pode ser devido a fraudes relacionadas ao seu pagamento.

Trump estava falando a repórteres a bordo do Força Aérea Um enquanto voava para o Super Bowl, em Nova Orleans.

Os EUA têm atualmente uma dívida pública de US$36,2 trilhões, de acordo com o Departamento do Tesouro, que desempenha um papel central no sistema financeiro global.

Trump encarregou a equipe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), liderado pelo bilionário Elon Musk, de eliminar fraudes e gastos desnecessários em todo o governo federal.

"Estamos até analisando os Treasuries", disse Trump a repórteres a bordo do Força Aérea Um neste domingo. "Pode haver um problema - vocês têm lido sobre isso, com os Treasuries, e esse pode ser um problema interessante."

As auditorias realizadas pela equipe de Musk têm impactado as operações de vários órgãos federais e levantado preocupações com questões de privacidade e segurança ao acessar registros confidenciais de folha de pagamento e gastos.

"Pode ser que muitas dessas coisas não contem. Em outras palavras, algumas das coisas que estamos descobrindo são muito fraudulentas e, portanto, talvez tenhamos uma dívida menor do que pensávamos."

Os comentários de Trump neste domingo sobre possíveis fraudes relacionadas aos Treasuries levantam a questão sobre que tipo de ação a equipe de Musk pode tomar em relação aos títulos da dívida norte-americana.

No sábado, um juiz federal impediu temporariamente a equipe de Musk de acessar os sistemas governamentais usados para processar trilhões de dólares em pagamentos, citando o risco de que informações confidenciais possam ser divulgadas indevidamente.

Após a decisão, Musk disse que o Departamento do Tesouro e o Doge haviam concordado em exigir que todos os pagamentos governamentais incluíssem uma justificativa na forma de um comentário e tivessem um código de categorização.

Musk também disse que uma lista de entidades que não devem receber pagamentos do governo deveria ser atualizada pelo menos semanalmente, se não diariamente.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na semana passada que a equipe de Musk tem acesso "somente à leitura" do sistema de pagamento e disse que qualquer decisão de interromper pagamentos será tomada por outros órgãos.

(Por Jeff Mason e Andy Sullivan)