Trump diz que anunciará tarifas de 25% sobre aço e alumínio em nova escalada comercial

FORÇA AÉREA UM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que anunciará na segunda-feira tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, que se somariam às tarifas existentes sobre metais, em outra grande escalada de sua revisão da política comercial do país.

Falando aos repórteres no Força Aérea Um, Trump também disse que anunciará tarifas recíprocas na terça ou quarta-feira que entrarão em vigor quase imediatamente.

Ele disse que os EUA igualarão as taxas cobradas por outros países e que isso se aplicará a todos.

"De forma muito simples, se eles nos cobrarem, nós os cobraremos", disse Trump sobre o plano de tarifas recíprocas.

Durante seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, mas depois concedeu a vários parceiros comerciais cotas isentas de impostos, incluindo Canadá, México, e Brasil.

O ex-presidente Joe Biden estendeu essas cotas para Reino Unido, Japão e União Europeia, e a utilização da capacidade das usinas siderúrgicas dos EUA tem caído nos últimos anos.

De acordo com dados do governo e do American Iron and Steel Institute, as maiores fontes de importação de aço dos EUA são Canadá, Brasil e México, seguidos por Coreia do Sul e Vietnã.

Por uma grande margem, o Canadá é o maior fornecedor de alumínio primário para os EUA, respondendo por 79% do total das importações nos primeiros 11 meses de 2024. O México é um importante fornecedor de sucata de alumínio e liga de alumínio.

TARIFAS RECÍPROCAS

Trump disse que realizará uma coletiva de imprensa na terça ou quarta-feira para fornecer informações detalhadas sobre o plano de tarifas recíprocas, acrescentando ao que ele revelou na sexta-feira de que estava planejando tarifas para garantir "que sejamos tratados de forma igualitária pelos outros países".

O presidente há muito tempo reclama do fato das tarifas de 10% da UE sobre as importações de automóveis serem muito mais altas do que a taxa de 2,5% dos EUA para automóveis. Ele frequentemente afirma que a Europa "não aceita nossos carros", mas envia milhões através do Atlântico todos os anos.

Os EUA, no entanto, têm uma tarifa de 25% sobre as caminhonetes, uma fonte vital de lucros para a General Motors, a Ford e as operações da Stellantis nos EUA.

(Por David Lawder)