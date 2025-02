WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que está comprometido com a compra e a posse da Faixa de Gaza, mas que poderia ceder partes da terra a outros Estados do Oriente Médio para ajudar no esforço de reconstrução.

Trump estava falando a repórteres a bordo do Força Aérea Um.

(Por Richard Cowan)