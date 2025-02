Tarifas retaliatórias da China a produtos dos EUA entram em vigor

As tarifas retaliatórias da China contra produtos americanos entraram oficialmente em vigor neste domingo, 9 (segunda-feira, 10, no horário de Pequim). As medidas haviam sido anunciadas na última terça-feira, em resposta à cobrança de 10% dos Estados Unidos a importações chinesas.

Havia expectativa por negociações entre as duas maiores economias do planeta, semelhante às discussões que culminaram na suspensão por um mês das tarifas dos EUA ao México e ao Canadá. A Casa Branca chegou a confirmar que o presidente americano, Donald Trump, conversaria com o presidente da China, Xi Jinping na quarta-feira, mas pouco depois o republicano disse que não haveria um telefonema.

A embaixada chinesa em Washington D.C. disse que as tarifas entraram em vigor às 0h01 do horário de Pequim (13h01 em Brasília), de acordo com o Financial Times.

Segundo o Ministério do Comércio da China, o gás liquefeito e o carvão serão taxados em 15%, enquanto petróleo, máquinas agrícolas e veículos de grande potência serão alvos de tarifa de 10%.