Shapovalov vence Ruud e conquista ATP 500 de Dallas

Em sua terceira vitória na semana contra um tenista do top-10 do ranking, o canadense Denis Shapovalov derrotou neste domingo (9) o norueguês Casper Ruud na final do ATP 500, em Dallas, nos Estados Unidos.

Shapovalov, número 54 do ranking mundial, venceu Ruud (5º) por 7-6 (7/5) e 6-3 para erguer o troféu de maior prestígio de sua carreira.

O canadense de 25 anos é apenas o quarto jogador desde 2009 a eliminar três adversários do top 10 em seu trajetória até o título de nível ATP 250 ou 500.

Os americanos Taylor Fritz (4º do ranking da ATP) e Tommy Paul (9º) já haviam sido vítimas de Shapovalov em sua semana triunfante no torneio texano em quadra dura.

Contra Ruud, o americano venceu o primeiro set graças a um saque inspirado que lhe permitiu obter 12 aces sem duplas faltas.

Na segunda parcial, o norueguês tampouco encontrou resposta para a variedade de golpes de Shapovalov, que conseguiu assim o triunfo neste torneio em quadra coberta após uma hora e 40 minutos de jogo.

O canadense, que chegou a alcançar a décima colocação no ATP em 2021, comemorou assim seu primeiro troféu da categoria ATP 500 e o terceiro no total na carreira.

"Este título significa muito para mim (...) Tive muitos problemas no joelho e foi um longo caminho para voltar ao meu nível original", lembrou o vencedor, que subirá na próxima semana para o 32º lugar do ranking.

