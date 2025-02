Reality manda britânicos xenófobos para Síria e Somália: 'É traumático'

O reality show "Volte de onde você veio" estreou no início deste mês no Channel 4, da TV britânica, e tem repercutido nas redes sociais com a proposta de mandar britânicos para a Síria e Somália, entre eles críticos da imigração.

O que aconteceu

"Eu gostaria que a Marinha colocasse minas ao longo da costa e explodisse os barcos ilegais", diz Dave. "Eles são ratos. Eles continuarão a vir se a gente deixar. Estamos sendo invadidos!", acrescenta, em um dos vídeos divulgados pelo canal televisivo.

A ideia do programa é que eles acompanhem de perto a rotina de famílias em Mogadíscio, na Somália, e em Raqqa, na Síria. Em um momento do reality show, eles participam de uma simulação da travessia de barco entre os países da África e do Oriente Médio e o Reino Unido.

Dave muda de opinião logo no primeiro episódio após visitar a cidade da Síria. "Por que ninguém vem ajudá-los? Todo mundo precisa ver isso. Na verdade, não, porque é realmente traumático", diz.

Chloe, outra participante do programa, aparece em um dos vídeos procurando por comida com crianças. Ela, que também faz declarações xenófobas ao longo do programa, diz que as crianças estão revirando o lixo porque são "empreendedoras". Bushra, que também participa do reality, rebate a colega: "Nenhuma criança deveria ter que fazer isso".

"A Inglaterra vai acabar assim", diz outro participante. "Como eles poderiam cuidar de nossos jardins quando vemos o estado dos jardins deles? Por que você não limpa as ruas? Há lixo em todos os lugares! ", completa, sobre Mogadíscio.

Ao todo, o reality show acompanha seis participantes com opiniões fortes, mas diferentes, sobre imigração. Eles são divididos em dois grupos, com três participantes cada, sendo dois contrários a refugiados e um a favor dos imigrantes.

O programa tem sido classificado como sensacionalista por ONGs, segundo o jornal britânico The Guardian. As entidades pedem que o assunto seja tratado com seriedade e que as emissoras invistam em documentários sobre imigração.