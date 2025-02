Musk ajudará a descobrir fraudes bilionárias contra o governo, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Elon Musk, que chefia um departamento encarregado de cortar gastos federais, ajudará a descobrir "centenas de bilhões de dólares em fraudes" contra agências governamentais.

Em uma prévia de uma entrevista com a Fox News que deve ir ao ar neste domingo (9), antes do jogo de futebol americano Super Bowl, Trump disse que o povo americano "quer que eu encontre" desperdícios e que Musk, o homem mais rico do mundo, tem sido "uma grande ajuda" na eliminação de gastos desnecessários.

"Vamos encontrar bilhões, centenas de bilhões de dólares em fraudes e abusos. Eles sabem que as pessoas me elegeram para fazer isso", disse ele em um trecho da entrevista.

Trump está na Casa Branca há apenas três semanas e já emitiu uma série de ordens executivas para cortar significativamente os gastos federais. Ele nomeou Musk, proprietário da empresa aeroespacial SpaceX e da fabricante de veículos elétricos Tesla, para liderar seus esforços de corte de custos federais como chefe do chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

Musk já tomou medidas para fechar a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), demitindo milhares de funcionários. Juízes federais intervieram para ordenar a suspensão temporária dessas demissões.

Trump disse em sua entrevista que, em um ou dois dias, ordenará que Musk aponte seu bisturi governamental para o Departamento de Educação.

"Depois irei para as forças armadas", disse Trump, reiterando seu pedido de uma revisão dos gastos do Pentágono, cujo orçamento para 2025 é de cerca de 850 bilhões de dólares (4,8 trilhões de reais).

O papel de Musk enfrenta críticas em parte porque suas empresas tinham bilhões de dólares em contratos com o governo federal dos EUA - mais de US$ 20 bilhões (115 bilhões de reais), de acordo com o legislador democrata da Câmara, Mark Pocan.

