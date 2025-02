Mulher e filho de idoso achado morto em Santos estariam com cadáver há dias

O cadáver de um idoso de 79 foi encontrado no bairro Embaré, em Santos, no litoral paulista. Vizinhos acionaram a polícia pelo forte odor que saia do apartamento onde ele vivia com a esposa e o filho.

O que aconteceu

Mulher e filho teriam convivido com o corpo em decomposição. Segundo a SSP-SP, a Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte — uma investigação preliminar indica que o idoso ficou internado na Santa Casa dias antes de ter o corpo encontrado por policiais.

A idosa foi encaminhada à UPA. Os policiais que encontraram o cadáver encontraram também no local a mulher, de 77 anos e o filho do casal, de 47 anos. O estado de saúde da idosa não foi informado. O filho prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Delegacia do Idoso vai investigar a ocorrência. No final de 2023 a Prefeitura convidou a delegada Leyner Anache Gomes dos Santos, titular da delegacia do idoso, para rodas de conversa com a população diante dos altos números de violência contra idosos no município — pelo menos 10 por dia.

Entre 2013 e 2023 população com mais de 80 anos duplicou na Baixada Santista. Segundo a delegada, nos últimos dez anos, houve um aumento de 47% na população idosa com mais de 80 anos e 21% das pessoas com mais de 60 anos.

Há uma previsão de que tenhamos 556 mil idosos na Baixada em 2050, então precisamos fortalecer essa rede e a autonomia e o desenvolvimento saudável dos idosos. delegada Leyner Anache, em evento da Prefeitura de Santos

O que diz a SSP-SP