Por menos de R$ 35, esta luminária recarregável pode facilitar a leitura

O Guia de Compras UOL encontrou uma luminária de leitura que pode facilitar a vida de quem gosta de ler à noite. Com diferentes níveis de brilho, além de uma estrutura ajustável, o modelo oferece praticidade por ser recarregável.

O produto está hoje com 6% de desconto, custando R$ 34,50 na Amazon. Segundo o fabricante, o seu suporte é flexível, podendo ser dobrado em diferentes ângulos. Descubra mais características sobre a luminária e as opiniões dos consumidores que a compraram:

O que diz o fabricante sobre a luminária?

Por ser recarregável, não precisa de pilhas.

A recarga é feita por cabo USB, que já vem na caixa.

Bateria com autonomia de até 8 horas com apenas uma carga de aproximadamente 2 horas.

Suporte flexível 350º, que pode ser dobrado em qualquer ângulo.

É leve, tem um formato portátil e pode ser levada para outros lugares.

Tem três níveis de brilho para escolher.

O que diz quem comprou o produto?

A luminária tem nota média de 4,5 (do total de cinco estrelas), sendo 79% de avaliações com pontuação máxima.

O produto tem a iluminação ideal para a leitura. Fácil levar junto com você e dura bastante tempo a carga. Daniel Ghilardi

A luminária tem três cores de luz e três níveis de brilho. Muito boa para quem gosta de ler livros físicos antes de dormir (...). Não precisa de pilhas, o que também é uma grande vantagem. Outra coisa boa é que não é grande, ficando fácil de se levar na bolsa. O produto me surpreendeu por todos esses aspectos positivos e ainda não encontrei um defeito. Maria A F

Luz adequada para leitura. Carrega até na USB do computador. Excelente aquisição. Patricia de Menezes Barreto

O produto me surpreendeu. É excelente. Ilumina super bem, tem três intensidades de luz e tem também luz quente e fria. Gosto de ler antes de dormir e, para não incomodar ninguém, escolhi essa luz para livro. Super recomendo. O produto chegou bem antes da data limite e tudo em perfeito estado. Ana P.

Pontos de atenção

Há consumidores que relataram que a autonomia da bateria é menor do que esperavam. Ainda foram registradas críticas à demora para entrega e à fragilidade do material da luminária.

O produto não é ruim. O que realmente deixa a desejar é a autonomia após a recarga. A bateria descarrega muito rápido. Glicério Carotenuto Iossa

Demorou um pouco para chegar, mas ajuda muito a ler à noite. Como a luz vai direto no livro, não cansa os olhos e retira a necessidade de uma luminária. Luiza Nalesso

Gostei da luminária. Achei que atendeu bem ao objetivo. É um pouco frágil na parte que pinça no livro. Por ser um pouco mais pesado que o metal e plástico da pinça, tem que pegar uma quantidade de páginas junto além da capa (no meu caso a maioria dos meus livros não são de capa dura), para ela não ficar caindo. No mais, está carregando bem pelo USB e achei um bom custo-benefício. Grasiela

A luz não dura a leitura de 10 páginas. Vai ficando cada vez mais fraca, mesmo na opção mais forte, e fica impossível de ler. Ana

