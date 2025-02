Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra pelo Plymouth, lanterna da 2ª divisão

O Liverpool, líder da Premier League e finalista da Copa da Liga, sofreu uma constrangedora eliminação na Copa da Inglaterra neste domingo (9) ao perder por 1 a 0 na visita ao Plymouth Argyle, último colocado da segunda divisão.

Um único gol de pênalti do escocês Ryan Hardie (53') serviu para derrubar os 'Reds', apenas três dias depois de os jogadores comandados por Arne Slot terem garantido a classificação para a final da outra copa nacional.

O técnico holandês escalou no sul da Inglaterra um time repleto de reservas e jovens, poupando nomes como Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson e Trent Alexander-Arnold.

Os locais, que já haviam eliminado na rodada anterior o Brentford, outro time da Premier League, foram um osso duro de roer do que o Liverpool esperava, que por sua vez, se mostrou incapaz de levar muito perigo ao goleiro Conor Hazard até começar a partir para cima com ataques desesperados na reta final.

E exatamente nos acréscimos surgiram as duas chances mais claras dos 'Reds', com um chute do português Diogo Jota (90'+3) e uma cabeçada do uruguaio Darwin Núñez (90'+9), ambas defendidas por Hazard.

Slot agora tem três dias para esquecer esse revés antes do Derby do Merseyside contra o Everton, na Premier League, na quarta-feira.

No outro duelo disputado neste domingo, o Wolverhampton eliminou o Blackburn ao vencer fora de casa por 2 a 0, com gols dos brasileiros João Gomes e Matheus Cunha.

-- Jogos da quarta rodada da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

(+) Manchester United - Leicester 2 - 1

- Sábado:

Leeds - (+) Millwall 0-2

Leyton Orient - (+) Manchester City 1-2

(+) Preston North End - Wycombe Wanderers 0-0 (4-2 nos pênaltis)

Coventry - (+) Ipswich Town 1-4

Wigan - (+) Fulham 1-2

Everton - (+) AFC Bournemouth 0-2

Southampton - (+) Burnley 0-1

Stoke - (+) Cardiff 3-3 (2-4 nos pênaltis)

Birmingham City - (+) Newcastle 2-3

(+) Brighton - Chelsea 2-1

- Domingo:

Blackburn - (+) Wolverhampton 0-2

(+) Plymouth Argyle - Liverpool 1-0

Aston Villa - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h45) Doncaster Rovers - Crystal Palace

- Terça-feira:

(17h00) Exeter City - Nottingham Forest

(+) classificado para a próxima fase.

