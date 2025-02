Líder norte-coreano Kim Jong Un promete continuar desenvolvendo capacidade nuclear do país

SEUL (Reuters) - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, criticou a cooperação militar trilateral entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul por aumentar as tensões na região e prometeu contramedidas, incluindo o desenvolvimento adicional de forças nucleares.

Kim disse que o envio de ativos nucleares estratégicos dos EUA, os exercícios militares e a cooperação com Japão e Coreia do Sul estão provocando desequilíbrio militar na região e representando um grave desafio ao ambiente de segurança, de acordo com a mídia estatal KCNA em reportagem neste domingo.

"A RPDC não quer tensão desnecessária na situação regional, mas tomará contramedidas sustentadas para garantir o equilíbrio militar regional", disse Kim durante uma visita ao Ministério da Defesa no sábado para comemorar o dia da fundação do Exército.

A sigla RPDC significa República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte.

O presidente dos EUA, Donald Trump, após uma reunião na sexta-feira com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse que terá relações com a Coreia do Norte, uma vez que expressam preocupação com seu programa nuclear.

Mas durante a visita, Kim "esclareceu mais uma vez a política inabalável de desenvolver ainda mais as forças nucleares", segundo a reportagem.

Sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, Kim disse: "O Exército e o povo da RPDC apoiarão e encorajarão invariavelmente a justa causa do Exército e do povo russo para defender sua soberania, segurança e integridade territorial, mantendo o espírito do tratado de parceria estratégica abrangente entre a RPDC e a Rússia".

No mês passado, a Coreia do Sul disse suspeitar que a Coreia do Norte estivesse se preparando para enviar mais tropas à Rússia, além dos cerca de 11 mil soldados que haviam sido enviados para a guerra de quase três anos.

Em um comentário separado divulgado mais tarde neste domingo, a KCNA criticou novamente a atividade militar da Coreia do Sul com os EUA neste ano e advertiu que ações agressivas serão recebidas com consequências indesejadas.

"Qualquer um poderia facilmente imaginar como veríamos o fato de que eles realizaram exercícios de guerra mais intensos do que nunca em um momento em que as agendas diplomáticas estavam sendo canceladas devido à turbulência política", disse a KCNA.

(Por Jihoon Lee em Seul)