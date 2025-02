Lesionado, Lucas Vázquez vai desfalcar Real Madrid no duelo contra Manchester City

O lateral-direito do Real Madrid, Lucas Vázquez, vai desfalcar sua equipe no jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões contra o Manchester City, que será disputado na terça-feira no Etihad Stadium, devido a uma lesão, informou neste domingo (9) o clube da capital espanhola.

"Depois dos exames realizados hoje em nosso jogador Lucas Vázquez pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no ísquio da perna esquerda. Causa desfalque para o jogo de Manchester. Pendente de evolução", anunciou o time 'merengue' num comunicado.

A mídia espanhola noticiou que ele ficará fora de campo pelo menos nas próximas três semanas, portanto tampouco jogaria a partida de volta da Liga dos Campeões, no dia 19 deste mês.

Vázquez se junta assim aos desfalques na defesa do alemão Antonio Rüdiger, do austríaco David Alaba, de Dani Carvajal e do brasileiro Eder Militão.

O lateral de 33 anos foi substituído aos 81 minutos no empate de sábado com o Atlético de Madrid (1-1), resultado que ajudou o Real Madrid a se manter na liderança de LaLiga.

