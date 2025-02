Diversão e aprendizado: jogo 'Primeiras Palavras' está por R$ 38

Ensinar novas palavras para crianças pode ser um desafio, mas também pode se tornar uma atividade divertida. Essa é a proposta do jogo "Primeiras Palavras", da Grow. O produto está com desconto, custando R$ 38 no Magalu.

Segundo a marca, o objetivo do jogo é unir quatro cartelas com o desenho de um objeto, alimento, animal ou parte do corpo. Assim, independente da ordem dessas cartelas, a palavra sempre será formada. Saiba mais informações sobre esse produto e as opiniões de quem o comprou a seguir:

O que diz a Grow sobre o jogo?

Material em papelão;

Possui 15 cartelas;

Com 28 palavras para montar;

Promete desenvolver o interesse em aprender as palavras através da associação entre imagem e letra;

Recomendado para crianças a partir de quatro anos;

Também disponível na versão inglês, que muda de preço.

O que diz quem comprou?

Esse jogo foi avaliado por mais de 1,5 mil consumidores, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos destacados entre os consumidores foram o custo-benefício e qualidade do jogo.

Meu filho gostou. É um brinquedo que ajuda a formar algumas palavras, sempre associando às figuras. Ótimo para as crianças que estão aprendendo a ler. Fabrício Corrêa Gomes

Jogo adquirido para uso escolar, então não abrimos em casa. Mas meu filho tem aproveitado muito na escola. Ótimo custo-benefício e ainda é educativo. Vale a pena a aquisição. Paula Raquel

Um excelente brinquedo para crianças aprenderem a ler e escrever. O jogo é de boa qualidade e é o melhor. Célia Freire

Simplesmente maravilhoso. Comprem sem medo. Material de qualidade e o conteúdo pedagógico é fantástico. Meu filho de 4 anos amou. Interativo e atrativo. Natália Lopes Mesquita

Pontos de atenção

Outros consumidores criticaram a funcionalidade do produto. Confira os comentários avaliativos:

O jogo parece ser muito legal, mas infelizmente a furação estava incorreta em várias peças e tive que devolver. Diana

É bem legal, mas às vezes você não forma a palavra facilmente, então, requer explicar bem para criança para ela ir pegando o jeito. Daniel Costa Fernandes Feitosa

A qualidade é ótima, as figuras são bem bonitas, mas a funcionalidade do jogo é bem medíocre. Trabalho com o público infantil e, sinceramente, não há utilidade nenhuma (principalmente tendo em vista outros jogos semelhantes que são muito mais efetivos). Thiago

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.